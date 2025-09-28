Juve, ecco i club pronti a prendere Vlahovic a zero

Il futuro di Dusan Vlahovic tiene sempre banco in casa Juventus. La scorsa estate, l’attaccante serbo ha rifiutato diverse destinazioni, determinato a rimanere a Torino fino alla scadenza naturale del suo contratto. Lo stesso Giorgio Chiellini, prima della partita con l’Atalanta, ha confermato che sarà un giocatore della Juventus fino al 30 giugno del 2026. "Quello che si legge in questi giorni è per noi surreale - le parole del Director Football of Strategy a Dazn -. Vlahovic non si muove, è un giocatore della Juve importante, sia che giochi dall'inizio, sia che entri". Non mancheranno i tentativi a gennaio, così come le offerte dall’estero. Ma è chiaro che lo stesso l’attaccante vorrà firmare il prossimo contratto alle migliori condizioni possibili.
Le società interessate a Vlahovic
Ma quali sono i club pronti a prendere il bianconero a parametro zero? Si parla di almeno due società inglesi. Anche il Bayern Monaco ha preso informazioni, e si possono prevedere anche dei movimenti in serie A. Il Psg lo ha cercato in passato, ma già da qualche anno a Parigi vige una nuova politica sugli stipendi. La nuova linea della società aveva, infatti, escluso il prolungamento di Gigio Donnarumma alle cifre richieste dal portiere.