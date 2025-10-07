Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
Dall'Inghilterra: "Juve su Bernardo Silva. Ma c'è da superare la concorrenza"

Stando a quanto riportato dal portale inglese CaughtOffside, il portoghese non rinnoverà il suo contratto con il Manchester City e andrà via a parametro zero
Dall'Inghilterra: "Juve su Bernardo Silva. Ma c'è da superare la concorrenza"
1 min

Dopo De Bruyne, un'altra pedina fondamentale del Manchester City sembra destinata a lasciare la squadra di Guardiola a parametro zero. Si tratta di Bernardo Silva: il suo contratto in scadenza con i Citizens attrae parecchi club in Europa e non solo. Stando a quanto riportato dal portale inglese CaughtOffside, Barcellona e Juventus avrebbero messo gli occhi su di lui per l'arrivo a parametro zero. Il ds dei blaugrana Deco avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del giocatore, ma la concorrenza non manca.

"Bernardo Silva corteggiato da Barcellona, Juve e Arabia"

Infatti sul giocatori ci sono anche diverse squadre dall'Arabia Saudita e quindi con un potenziale economico enormemente sbilanciato verso i sauditi rispetto alle due big europee. Le tre squadre saudite interessate a Bernardo Silva sarebbero l'Al Ahli, l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l'Al Qadsiah, la squadra di Retegui e l'unica delle tre non controllata dal fondo Pif. Dall'Arabia starebbero già preparando offerte economiche importante per far arrivare il giocatore. Inoltre, un'eventuale proposta di rinnovo annuale da parte del Manchester City non è esclusa.

