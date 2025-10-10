Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
abbonatiLeggi il giornale

Naviga le sezioni

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyCondizioni generaliNote legaliPubblicità
Corriere dello Sport.itCorriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI
Live
ABBONATI Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATILeggi il giornale

"Juve, il Manchester United punta Yildiz: offerta super"

In Inghilterra sicuri, i Red Devils sul talento bianconero. Interessate anche Chelsea e Arsenal
2 min

Le voci di mercato intorno a Kenan Yildiz non si placano e questa volta arrivano direttamente dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal portale britannico Caughtoffside, il Manchester United sarebbe pronto a fare follie pur di strappare alla Juve il suo gioiello turco. Il classe 2005, considerato uno dei talenti più luminosi del calcio europeo, è già finito nel mirino del Chelsea, ma i Red Devils sembrano decisi a superare la concorrenza: “Yildiz è la priorità numero uno del mercato estivo 2026 – ha dichiarato una fonte anonima – e allo United sarebbero pronti a spingersi oltre i 90 milioni di euro, più di quanto potrebbero offrire Chelsea e Arsenal”.

Yildiz piace in Premier League

Nonostante le cifre altissime, la Juve non sembra intenzionata a cedere. La dirigenza bianconera considera Yildiz un perno del presente e del futuro, ed è pronta a respingere ogni assalto. Anche lo stesso giocatore, che si è conquistato un ruolo sempre più centrale nella squadra, non ha mai lasciato trapelare la volontà di cambiare aria. Il talento turco continua così a rappresentare il simbolo della nuova generazione juventina, e i tifosi sperano che la società riesca a blindarlo, resistendo agli assalti della Premier League.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Da non perdere

Nuovo ds Juve, un nome caldo e una pista stranieraBrignone ospite della Juve a Vinovo