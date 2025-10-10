"Juve, il Manchester United punta Yildiz: offerta super"

Le voci di mercato intorno a Kenan Yildiz non si placano e questa volta arrivano direttamente dall’Inghilterra. Secondo quanto riportato dal portale britannico Caughtoffside, il Manchester United sarebbe pronto a fare follie pur di strappare alla Juve il suo gioiello turco. Il classe 2005, considerato uno dei talenti più luminosi del calcio europeo, è già finito nel mirino del Chelsea, ma i Red Devils sembrano decisi a superare la concorrenza: “Yildiz è la priorità numero uno del mercato estivo 2026 – ha dichiarato una fonte anonima – e allo United sarebbero pronti a spingersi oltre i 90 milioni di euro, più di quanto potrebbero offrire Chelsea e Arsenal”.