Juve, è Molina la priorità per il mercato di gennaio: idea prestito

L’esterno trova poco spazio nell’Atletico, Norton-Cuffy idea per giugno: tutti i dettagli
Juve, è Molina la priorità per il mercato di gennaio: idea prestito© Getty Images
"Juve, Manchester United su Yildiz"Nuovo ds Juve, la situazione