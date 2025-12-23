Juve alla ricerca di un mediano sul mercato: svelati i tre nomi in corsa

La Juventus si muove su più fronti. Da una parte è alla ricerca della famosa opportunità per gennaio ; dall’altra lavora con anticipo in vista di giugno per costruirsi fin da ora un vantaggio importante. Il tema dominante resta comunque quello del centrocampista: fin dal primo contatto con Damien Comolli, Luciano Spalletti ha definito prioritario l’arrivo di un mediano . Uno dei calciatori della serie A nel mirino della Vecchia Signora è Ismaël Koné . Protagonista con il Sassuolo e in prestito ai neroverdi dal Marsiglia con riscatto condizionato, si appresta ad essere uno degli attori del prossimo mercato estivo. Il suo prezzo è cresciuto sensibilmente e oggi si aggira sui 25 milioni di euro . Le prime discussioni sono quindi già partite e i riscontri arrivati a Torino sono molto positivi, anche se la concorrenza resta agguerrita.

Juve sul mercato: tutti i nomi per il mediano

Non passa mai di moda, poi, il nome di Davide Frattesi: il centrocampista non sta trovando lo spazio desiderato con Cristian Chivu e il suo entourage si sta guardando intorno per capire eventuali opportunità già a gennaio. Sul fronte profili stranieri, negli ultimi giorni sono ripresi i contatti con l’entourage di Xaver Schlager. I bianconeri hanno deciso di accelerare i tempi per bloccare adesso l'austriaco del Lipsia, che è tentato dall’idea di sposare un nuovo progetto: il club gli ha proposto un rinnovo, visto che è a scadenza, ma lui ha preso tempo. Sempre all’estero, c'è Alex Toth del Ferencvaros. Il giovane ungherese ha molto mercato ed è stato visionato ad ottobre dagli 007 bianconeri. Sulle tracce del giocatore ci sono da tempo Lipsia, Bayer Leverkusen e Borussia: una concorrenza importante che ha contribuito a far salire il suo prezzo fino a 15 milioni di euro. Uno dei primissimi obiettivi resta comunque Pierre-Emile Hojbjerg, ma il Marsiglia lo ritiene un indispensabile e sarebbe disposto a cederlo solo per una cifra monstre. La Juve lo segue da quando è in Inghilterra, e in più occasioni ha provato ad ingaggiarlo: non intende mollare la presa ora, anzi.

Juve, il pallino Hjulmand e i sondaggi per un ex Inter

La sua cessione a gennaio resta quindi complessa, così come non è sul tavolo a Lisbona la partenza a gennaio di un altro pallino della Juve: Morten Hjulmand. L’ex Lecce aveva raggiunto la scorsa estate l’accordo con i bianconeri per un ingaggio sui 3 milioni di euro a stagione. La cessione di Gyökeres all’Arsenal ha impedito allo Sporting di vendere un altro big, ma l’interesse della Juventus resta vivo e attuale in vista di giugno. Sono stati effettuati dei sondaggi anche con Marcelo Brozovic, ma l’Al-Nassr è in pressing sul croato con l’obiettivo di convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza, a cifre comunque leggermente più basse rispetto a quelle attuali. Sul fronte Dusan Vlahovic, al momento non si registrano novità. L’attaccante serbo aveva avuto tempo fa dei colloqui con il Bayern Monaco ma recentemente le parti non si sono aggiornate. Fermo ai box per infortunio, l’ex viola aveva comunque fatto intendere di gradire molto la destinazione.