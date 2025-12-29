Corriere dello Sport.it
Dalla Spagna: "Il Barcellona lavora per Vlahovic, è il perfetto sostituto per Lewandowski"© Juventus FC via Getty Images

L'attaccante della Juventus, con il contratto in scadenza a giugno, potrà iniziare a parlare con altre squadre già da gennaio
2 min
TagsvlahovicBarcellona

In casa Juventus tiene ancora banco la situazione Vlahovic. L'attaccante serbo, ora alle prese con un infortunio che potrebbe farlo tornare in campo solo a marzo, ha il contratto in scadenza a giugno 2026. Nonostante un ottimo inizio di stagione, non si sono registrati passi avanti con i bianconeri sull'eventuale rinnovo, dunque da gennaio sarà libero di inizare a parlare con altri squadre per un trasferimento a parametro zero per unirsi dalla prossima stagione. Tanti si stanno già muovendo per l'ex Fiorentina, ma l'indiscrezione dalla Spagna vuole il Barcellona in pole.

Vlahovic al Barcellona? Le ipotesi

Stando a quanto riportato dal portale spagnolo Marca, i blaugrana avrebbero individuato in Vlahovic il sostituto perfetto per Lewandowksi. I catalani avrebbero iniziato i primi contatti per il trasferimento dell'attacante, a parametro zero a partire dalla prossima stagione, ma spunta anche l'ipotesi di un eventuale acquisto già a gennaio a condizioni economiche molto vantaggiose vista la scadenza del suo contratto. Anche il contratto di Lewandowski è in scadenza a giugno 2026, e anche su quel fronte non si registrano sviluppi per il rinnovo.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA

