Retroscena Spalletti: perché adesso aspetta il vertice di mercato della Juve

REGGIO EMILIA - Spalletti, a proposito di Chiesa, scherzando ma non troppo ha lanciato un invito ai suoi dirigenti. «Mi state dando una notizia, ma una riunione vera e propria di mercato non è ancora stata fatta». Prima di affrontare il Lecce, l’assist era stato fornito dall’ingresso del ds Ottolini. Lucio aspetta segnali dal club: alla fine di ottobre, subentrando a Tudor, aveva firmato per otto mesi senza porre condizioni o reclamare acquisti. Da allora non è mai stato coinvolto per un vertice relativo al futuro o per parlare di quanto sarebbe accaduto a gennaio. I tempi sono maturi per progettare. Comolli, nel brindisi augurale di inizio anno, ha ribadito l’estrema prudenza sul tema mercato in entrata per la Juve e l’attesa di eventuali occasioni.