giovedì 8 gennaio 2026
Retroscena Spalletti: perché adesso aspetta il vertice di mercato della Juve

Il tecnico bianconero puntualizza la situazione rimarcando il fatto di non essere ancora stato coinvolto in una riunione operativa per pianificare il futuro
Fabrizio Patania
1 min
REGGIO EMILIA - Spalletti, a proposito di Chiesa, scherzando ma non troppo ha lanciato un invito ai suoi dirigenti. «Mi state dando una notizia, ma una riunione vera e propria di mercato non è ancora stata fatta». Prima di affrontare il Lecce, l’assist era stato fornito dall’ingresso del ds Ottolini. Lucio aspetta segnali dal club: alla fine di ottobre, subentrando a Tudor, aveva firmato per otto mesi senza porre condizioni o reclamare acquisti. Da allora non è mai stato coinvolto per un vertice relativo al futuro o per parlare di quanto sarebbe accaduto a gennaio. I tempi sono maturi per progettare. Comolli, nel brindisi augurale di inizio anno, ha ribadito l’estrema prudenza sul tema mercato in entrata per la Juve e l’attesa di eventuali occasioni. 

