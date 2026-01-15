Calciomercato Juve, così Mingueza potrebbe arrivare subito: il piano bianconero

TORINO - Per il futuro sì. Ma chissà, perché il mercato della Juve si muove anche per il presente. Gli obiettivi sono chiari e portano possibilmente a riempire in questa sessione quelle caselle indicate da Spalletti come "i ruoli in cui siamo un po’ corti". Vale a dire un attaccante esterno che possa fungere pure da vice Yildiz e un terzino destro, vista la chiara bocciatura di Joao Mario e la necessità di dare un’alternativa a Kalulu, finora sempre titolare e sempre in campo per novanta minuti. E in questo senso va inquadrata l’accelerata proprio per la fascia destra, dove il mirino è puntato su Oscar Mingueza, duttile terzino spagnolo, classe 1999, in scadenza a giugno con il Celta Vigo. È lui il nome forte alla Continassa.