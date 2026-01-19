Mateta, no alla prima offerta ma la Juve non molla: quanto chiede il Crystal Palace

Juve su Mateta, la trattativa con il Crystal Palace

La Juve sarebbe partita da una base di 2 milioni di prestito e un riscatto per totali 28-30 da far scattare in caso di qualificazione Champions a giugno. Ecco il nodo su cui Damien Comolli proverà a lavorare tra oggi e domani. Le distanze sono ancora ampie e condizionare l’operazione al piazzamento in campionato, come la Signora preferirebbe per motivi di bilancio, non è facilissimo. Questo è il motivo per cui dalla Continassa trapela estrema prudenza e Chiellini, anche sabato a Cagliari, parlava di club e dirigenti attenti a “valutare possibili occasioni”. Lo sarebbe Jean Philippe Mateta a determinate condizioni, non esattamente le stesse per cui il Crystal Palace sarebbe disposto a liberarlo. I londinesi chiedono l’obbligo di riscatto senza condizioni, non ci sarebbe soltanto una differenza di prezzo. Dieci milioni di distanza, peraltro, non sono pochi.

Zirkzee e En-Nesyri le alternative al francese

Soltanto nelle prossime ore si valuterà con precisione se il centravanti francese potrà diventare davvero il rinforzo di Spalletti a breve scadenza, cioé già verso la fine di questa settimana, magari in coincidenza del big-match con il Napoli. Una riunione alla Continassa determinerà i margini di manovra concessi dalla proprietà Exor alla Juve per un’operazione che, dal punto di vista tecnico, sarebbe giusitificabile. La Juve ha bisogno subito di un centravanti e dovrà quasi certamente sostituire Vlahovic, ora fermo per un intervento chirurgico e in scadenza di contratto. Chiudere subito l’acquisto di Mateta, anticipando un colpo da mettere in preventivo a luglio, avvierebbe di fatto il progetto affidato in corsa a Spalletti e da perfezionare in chiave futura. Il francese può essere classificato come occasione perché ha “rotto” da qualche settimana con Glasner, vuole lasciare il Crystal Palace, e si sono creati i presupposti per provare a prenderlo subito. Un po’ come Zirkzee, l’ex Bologna in uscita dal Manchester United, oppure Youssef En-Nesyri, il centravanti marocchino del Fenerbahce, l’altro numero 9 proposto sul mercato italiano negli ultimi giorni. Tutti nomi di livello internazionale tra cui spicca Mateta: per curriculum e caratteristiche si fa largamente preferire a Torino. È un centravanti vero, alto un metro e 92, veloce ed esplosivo. Il ct Deschamps lo ha inserito da pochi mesi nel giro della nazionale francese.

Mateta vuole lasciare Londra nel mercato di gennaio

La Juve, è chiaro, deve fare bene i conti in prospettiva per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario dell’Uefa e nel rapporto del 70% tra costo del lavoro allargato e ricavi recepito dalla Figc e da rispettare entro il 31 marzo. Per tutti i club italiani iscritti alla Champions peseranno in maniera forse decisiva le prossime due partite e il piazzamento nella League Phase. I premi per l’accesso ai playoff o agli ottavi possono definire entro fine gennaio il budget da spendere. Mateta, deciso a lasciare il Crystal Palace senza attendere l’estate, si può trasformare nell’alleato principale di Comolli. Ha già detto sì ai bianconeri.