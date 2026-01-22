Corriere dello Sport.it
giovedì 22 gennaio 2026
Yildiz e le parole sul rinnovo con la Juventus: “Non ne parlo ma qui…”. Poi dice la sua sul paragone con Yamal

Il talento bianconero discute per un nuovo contratto: ecco cosa ha detto e perché i tifosi possono sorridere
Chiara Zucchelli
TagsjuveYildiz

Non è una questione di durata, visto il suo contratto scade nel 2029. Ma di adeguamento: economico, ovviamente. Ma anche tecnico: Yildiz e la Juventus parlano di un nuovo contratto perché è intorno a lui che si vorrebbe costruire il nuovo corso bianconero. Più soldi, più responsabilità: semplice. “Non ne parlo. Sono concentrato solo sul campo e su quello che devo fare qui. Sto bene alla Juventus ed è questo che conta”, dice ai microfoni di TRT Spor.

Yildiz è il rapporto con Spalletti 

I tifosi della Juventus possono sorridere, anche perché il ragazzo è più che mai focalizzato sulla sua crescita: “La Champions è sempre speciale, ma dobbiamo preparare tutte le gare allo stesso modo.  Serve dare il 100%. Ci alleniamo e lavoriamo molto bene e, ogni volta che scendiamo in campo, dobbiamo fare tutto nel modo giusto, perché in Champions League vogliamo andare fino in fondo. Spalletti - ha aggiunto - ha detto che mi vuole bene come a un figlio. Alla Juventus mi sento molto bene, questa è la mia squadra. Con il mister ho un rapporto speciale: è una grande persona, fa tanto per me e io cerco di dare sempre tutto per lui e per la squadra”. Spazio anche al rapporto con i tifosi: “L’entusiasmo del pubblico è incredibile. Quando sono con i tifosi provo una grandissima emozione. Vedo le mie maglie, firmo autografi, cerco di fermarmi quando posso. Sono molto importanti per noi e anche per me personalmente”. Sui confronti con Lamine Yamal, Yildız resta cauto, da ragazzo intelligente quale è: “È un grande giocatore, uno dei più forti al mondo. A me non piacciono i paragoni: penso solo a fare il mio lavoro, a migliorarmi ogni giorno e a dare il massimo per la Juventus, per la società, la squadra e i tifosi”.

 

 

 

