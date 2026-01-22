La Juve vola in Turchia: si cerca di chiudere per En-Nesyri

Il ds Ottolini tenta il blitz

Il ds della Juve tratterà in prima persona con la società turca, che detiene il cartellino di En-Nesyri, che in passato ha giocato in Spagna con Malaga, Leganes e Siviglia. La società bianconera vuole anticipare la concorrenza di Aston Villa e Napoli che già si erano mosse per arrivare all'attaccante africano, reduce dalla bruciante sconfitta con il suo Marocco contro il Senegal nella finale in Coppa d'Africa di domenica scorsa.