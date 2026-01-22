La Juve vola in Turchia: si cerca di chiudere per En-Nesyri
La Juventus punta forte sul 28enne Youssef En-Nesyri come giocatore per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Luciano Spalletti. In queste ore il nuovo direttore sportivo bianconero Marco Ottolini è volato a Istanbul, in Turchia, per tentare di chiudere la trattativa per l'attaccante marocchino del Fenerbahçe.
Il ds Ottolini tenta il blitz
Il ds della Juve tratterà in prima persona con la società turca, che detiene il cartellino di En-Nesyri, che in passato ha giocato in Spagna con Malaga, Leganes e Siviglia. La società bianconera vuole anticipare la concorrenza di Aston Villa e Napoli che già si erano mosse per arrivare all'attaccante africano, reduce dalla bruciante sconfitta con il suo Marocco contro il Senegal nella finale in Coppa d'Africa di domenica scorsa.