La Juve avverte En-Nesyri. E ora non esclude una sorpresa

"Siamo andati a parlare con En-Nesyri perché poteva essere un’occasione interessante. Ha mostrato qualche perplessità sulla modalità del trasferimento in prestito, quindi a oggi la trattativa è chiusa». A dirlo ieri sera è stato Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, appena prima della sfida contro il Napoli. “Vedremo se ci sarà occasione di migliorare la squadra nella prossima settimana, consapevoli che il mercato di gennaio non è mai facile”. Le traduzioni possono essere diverse: c’è un riferimento temporale nelle parole del dirigente, che può introdurre a una sostanziale differenza nei prossimi giorni, soprattutto se il marocchino cambierà idea e aprirà ala destinazione. Allo stesso orario, a Istanbul, c’era in programma Fenerbahce-Goztepe, finita uno a uno con En-Nesyri che non si è nemmeno scaldato, nonostante non ci sia un altro nove puro fra i gialloblù. Al suo posto è entrato Jhon Duran - dal primo minuto invece solo Talisca, più una seconda punta - e i commentatori hanno sottolineato come serva come il pane un centravanti. La scelta di tenerlo fuori fa capire come sia ancora sul mercato, mentre il Siviglia lo vorrebbe in prestito non oneroso e con gran parte dello stipendio pagato dai turchi, una situazione che non sembra potere avere uno sbocco positivo con facilità. «Cerchiamo una punta, vero - ha detto il tecnico dei turchi Tedesco - ma finché En-Nesyri sarà qui è un nostro giocatore».