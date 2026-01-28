Corriere dello Sport.it
Douglas Luiz saluta la Juve e torna in prestito all'Aston Villa: il comunicato ufficiale

Il centrocampista ritorna al Villa Park: resterà in Inghilterra fino a giugno
1 min
L’Aston Villa ha ufficializzato il ritorno di Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano, dopo gli ultimi mesi in prestito al Nottingham Forest, arriva dal club inglese in prestito dalla Juventus e resterà a Villa Park per il resto della stagione 2025/26.

Douglas Luiz torna all'Aston Villa: il comunicato

L’annuncio è arrivato direttamente dal club inglese: L'Aston Villa è lieta di annunciare che Douglas Luiz è entrato a far parte del club in prestito dalla Juventus. Il nazionale brasiliano ha lasciato il Villa nell'estate del 2024 per unirsi ai giganti italiani, ma trascorrerà il resto della stagione 2025/26 al Villa Park”. Per Luiz si tratta dunque di un ritorno in un ambiente che conosce molto bene. Il brasiliano aveva vestito la maglia dell’Aston Villa dal 2019, collezionando oltre 200 presenze ufficiali e contribuendo ai recenti successi del club: “Luiz ha firmato per la prima volta con il Villa nel 2019, collezionando oltre 200 presenze in cinque anni con le maglie bordeaux e blu, aiutando il club a qualificarsi per la UEFA Europa Conference League e la UEFA Champions League per due stagioni consecutive”. 

