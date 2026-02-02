Corriere dello Sport.it
lunedì 2 febbraio 2026
Juventus, ufficiale l'arrivo di Holm dal Bologna

I bianconeri annunciano il nuovo rinforzo in difesa: classe 2000, ex anche di Spezia e Atalanta, arriva a Torino in prestito
Holm Juventus Bologna

Annuncio ufficiale della Juventus, con foto delle visite mediche allegate, per l'arrivo di Emil Holm a Torino. Il difensore svedese, classe 2000, arriva in bianconero dopo le esperienze in Italia con Spezia, Atalanta e Bologna.

 

 

La formula del trasferimento di Holm

Holm arriva alla Juventus con la formula del prestito fino a giugno 2026: il sito del club lo presenta ricordandone gli ultimi spostamenti, dal Goteborg al SondrejiskE, prima del balzo in Italia: dalla maglia dello Spezia a quella dell'Atalanta, partecipando al trionfo in Europa League, fino a giungere a Bologna, dove si è confermato, attirando le attenzioni bianconere.

