Juventus, ufficiale l'arrivo di Holm dal Bologna
Annuncio ufficiale della Juventus, con foto delle visite mediche allegate, per l'arrivo di Emil Holm a Torino. Il difensore svedese, classe 2000, arriva in bianconero dopo le esperienze in Italia con Spezia, Atalanta e Bologna.
La formula del trasferimento di Holm
Holm arriva alla Juventus con la formula del prestito fino a giugno 2026: il sito del club lo presenta ricordandone gli ultimi spostamenti, dal Goteborg al SondrejiskE, prima del balzo in Italia: dalla maglia dello Spezia a quella dell'Atalanta, partecipando al trionfo in Europa League, fino a giungere a Bologna, dove si è confermato, attirando le attenzioni bianconere.