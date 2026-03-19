Alisson ha appena rinnovato, ma la Juve lo vuole: lo scenario

La Juventus vuole fare un regalo a Luciano Spalletti. Oltre il rinnovo di contratto - che può essere ufficializzato già durante la sosta - c'è l'intenzione di risolvere definitivamente il problema portiere con l'innesto di un acquisto da top club. Il profilo in short list è quello di A lisson Becker, ex Roma e numero uno del Liverpool, titolare in questa stagione al netto dell'arrivo del georgiano Mamardashvili, designato a prenderne il posto dopo il suo addio. Trentatré presenze in tutte le competizioni e trentasei gol subiti, dodici volte rimasto imbattuto, sebbene i Reds non stiano vivendo la propria migliore annata, rischiando di non qualificarsi per la prossima Champions. Alisson da parte sua ha mantenuto intatto il proprio rapporto con l'Italia, tornando a Roma appena può. Quindi il campionato italiano è una destinazione molto gradita, soprattutto considerando che compirà 34 anni e potrebbe giocare per una delle società più blasonate al mondo con la certezza di essere, sin dall'inizio, il titolare designato.

Alisson, il rinnovo c'è. E occhio all'Inter

Nei giorni scorsi il Liverpool ha deciso di esercitare il proprio diritto di allungare il contratto di un anno, quindi dal 30 giugno 2026 al 2027. A confermarlo ci ha pensato il suo agente Ze Maria Ness in una intervista. «Abbiamo appena rinnovato il contratto con il Liverpool», ha detto, sviando la questione lunghezza. Si tratta però di un meccanismo che è facile incontrare in Premier League ma che non scoraggia comunque le possibili contendenti. A parametro zero sarebbe stato un colpaccio, così c'è sempre la possibilità di capire i margini per una sua cessione che, probabilmente, sarebbe valutata fra i 10 e i 15 milioni. Ampiamente nei parametri juventini. Alisson piace a diversi club che hanno bisogno del portiere. Fra questi c’è anche l’Inter. I nerazzurri hanno un budget intorno ai 20 milioni - tale da escludere, almeno per ora, nomi come Carnesecchi e Vicario - e potrebbero investirli nel brasiliano. La Juventus in questo senso vuole anticipare tutti, ammesso e non concesso che il Liverpool lo ceda. In alternativa la sensazione è che Spalletti voglia un numero uno di esperienza che possa dare tranquillità in un momento complicato e che dura da troppo tempo. Per questo ha altri nomi in lista, come David De Gea della Fiorentina (non presente, a oggi, Dibu Martinez, in scadenza con l'Aston Villa).

Un profilo top per la porta

La linea di continuità è quella di un profilo più maturo e già abituato ai massimi livelli, da non mettere mai in discussione. Pensare alle alternative però è una fuga in avanti, perché ci sarà un tentativo importante per il brasiliano. Da capire la questione stipendio, visto che ci sarebbe un aumento rispetto a ora: Alisson guadagna circa 11 milioni di euro lordi a stagione, parecchi di più rispetto a Di Gregorio (che è a 4). Inoltre quando un club esercita l'opzione per il rinnovo solitamente aumenta ulteriormente l’ingaggio. Insomma, sarebbe un investimento da diverse decine di milioni di euro e per questo Comolli si sta tutelando cercando alternative, affidandosi a scouting e dati. Alisson resta primo obiettivo, anche con un anno in più di contratto.