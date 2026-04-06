Il Manchester United 'libera' Ugarte: la Juve c'è, ma dipende dalla Champions

Bianconeri in pole, ma solo con la Champions

In prima fila ci sarebbe proprio la Juventus, che segue il giocatore dai tempi dello Sporting, e che in caso di partecipazione alla prossima Champions League, non avrebbe problemi ad investire sul cartellino del centrocampista sudamericano, valutato intorno ai 40 milioni di euro, con un ingaggio non impossibile da 4 milioni netti a stagione. Senza gli introiti derivati dalla qualificazione però, tutto si complicherebbe, anche perché non è che manchi la concorrenza: interessate ad Ugarte, infatti, ci sarebbero anche Galatasaray, Newcastle e Aston Villa.