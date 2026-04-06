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Il Manchester United 'libera' Ugarte: la Juve c'è, ma dipende dalla Champions© Getty Images

Il Manchester United 'libera' Ugarte: la Juve c'è, ma dipende dalla Champions

Divorzio annunciato tra il club di Old Trafford e il centrocampista uruguaiano: bianconeri in pole, ma la concorrenza non manca
TagsjuveManchester UnitedUgarte

Antenne dritte per la Juventus dopo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra sul futuro di Manuel Ugarte. Il 24enne centrocampista uruguaiano, da tempo nel mirino dei bianconeri, sarebbe infatti al passo d'addio con il Manchester United, pronto a 'liberarlo' a fine stagione, nonostante un contratto in scadenza nel 2029.

 

 

Ugarte chiede la cessione, United pronto ad accontentarlo

Secondo quanto riportato dal britannico 'Caughtoffside', sarebbe stato proprio Ugarte a manifestare l'intenzione di lasciare i Red Devils, con i quali non è riuscito a ritagliarsi lo spazio che sperava quando nel 2024 aveva lasciato il Psg per firmare con il club di Old Trafford. Richiesta a quanto pare accolta dai vertici societari inglesi, che invece durante la finestra invernale di calciomercato si erano opposti a cederlo in prestito.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Bianconeri in pole, ma solo con la Champions

In prima fila ci sarebbe proprio la Juventus, che segue il giocatore dai tempi dello Sporting, e che in caso di partecipazione alla prossima Champions League, non avrebbe problemi ad investire sul cartellino del centrocampista sudamericano, valutato intorno ai 40 milioni di euro, con un ingaggio non impossibile da 4 milioni netti a stagione. Senza gli introiti derivati dalla qualificazione però, tutto si complicherebbe, anche perché non è che manchi la concorrenza: interessate ad Ugarte, infatti, ci sarebbero anche Galatasaray, Newcastle e Aston Villa.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Antenne dritte per la Juventus dopo le indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra sul futuro di Manuel Ugarte. Il 24enne centrocampista uruguaiano, da tempo nel mirino dei bianconeri, sarebbe infatti al passo d'addio con il Manchester United, pronto a 'liberarlo' a fine stagione, nonostante un contratto in scadenza nel 2029.

 

 

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