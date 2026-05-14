Vlahovic nel mirino di mezza Europa: dall’Atletico al Bayern. E la Juve intanto… 

TORINO - Dusan Vlahovic è stato proposto all'Atletico di Madrid nelle scorse ore. La circostanza è confermata ma la risposta è interlocutoria, soprattutto perché c'è un domino sugli attaccanti di Diego Simeone. Da una parte Julian Alvarez vorrebbe salutare - su di lui c'è il Barcellona - dall'altra c'è un Alexander Sorloth che piace a diversi club di Serie A (proprio alla Juventus, oltre al Milan e alla Roma) e che cerca un maggiore spazio rispetto al momento attuale. Il norvegese ha segnato venti gol in tutte le competizioni e non sarà semplice che i madrileni lo cedano così a cuor leggero, ma è chiaro che Vlahovic può rappresentare un'alternativa più che discreta - e a parametro zero, al netto del bonus alla firma e di uno stipendio alto - in caso di addio. Poi c'è sempre il Bayern Monaco che, però, scioglierà le proprie riserve solamente dopo la sfida contro lo Stoccarda del 23 maggio, quando conoscerà anche l'intenzione di Harry Kane . Così il serbo per ora rimane incastrato comunque in una condizione eccellente: spera in un rilancio della Juve - ferma a 6,5 milioni per un biennale più un incentivo per rimanere - e chiede lo stesso ingaggio del 2022, da otto milioni, più un bonus da sei, come elargito a Yildiz. Le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni, non sono escluse sorprese.

Bernardo Silva

Poi c'è la questione relativa al portoghese, uno dei primi obiettivi di Luciano Spalletti per questa sessione di mercato. L'idea stuzzica il centrocampista del Manchester City, sebbene la sua prima scelta fosse quella di giocare nel Barça - sia come città che come stile di gioco - o comunque in una squadra di Liga. Nessuna però si sta muovendo con insistenza come la Juventus, che cerca di avere il suo sì tramite i suoi (ottimi) uffici con il suo agente, Jorge Mendes. La distanza continua ad esserci e non è dato sapere se servirà un rilancio - magari nella parte variabile, stimata in due milioni di euro di cui la metà semplici, gli altri meno - per strappare una risposta positiva. Da annotare come, però, tutte le altre proposte arrivino da campionati meno importanti - come il Portogallo, oppure la Turchia dove il Galatasaray sarebbe molto interessato - e quindi sarà una scelta di campo non solo dal punto di vista economico, ma anche tecnico. Anche qui tutto quanto verrà risolto a breve giro di posta.

Gli altri obiettivi

Poi ci sono altre situazioni in bilico, come quella di Tarek Muharemovic - con la Juve che chiede di aspettare al Sassuolo prima di cederlo all'Inter, anche solo per capire quali saranno le condizioni economiche alla fine della stagione - oppure di Alisson Becker, portiere del Liverpool che ha già detto di sì a Spalletti, ma che deve liberarsi per una cifra simbolica altrimenti i dirigenti bianconeri si orienteranno diversamente. A destra può arrivare uno svincolato (proposti Mingueza e Stones), priorità sull'esterno di sinistra e per un regista.