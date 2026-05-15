Alisson, Atubolu o De Gea: la Juve alla ricerca di un portiere esperto

TORINO - O Alisson o poco altro. Luciano Spalletti ha le idee chiare su chi difenderà la porta nella prossima stagione, almeno nelle condizioni ideali. Perché la Juventus ha bisogno di fare un salto di qualità, non di migliorare lievemente - e a caro prezzo - per poi rischiare una contestazione al minimo errore. Ovverosia quello che è successo a Michele Di Gregorio nel corso degli ultimi anni: arrivato per 18 milioni, tutto incluso, ha portato alla risoluzione consensuale di Wojciech Szczesny che aveva ancora un anno di contratto a 6,5 milioni netti. Rompere l'accordo era costato tantissimo (cioè il 90% della sua retribuzione annua). Szczesny godeva di uno status diverso, esattamente come Alisson: la richiesta alla Juventus è di 7 milioni per tre stagioni , mentre i bianconeri potrebbero limare approfittando del fatto che lo stesso brasiliano abbia voglia di ritornare in Italia. Se dovesse liberarsi dal Liverpool per una cifra simbolica (non i 10-15 milioni richiesti) allora il trasferimento potrebbe diventare realtà. Altrimenti rimarrà solo una storia di fine primavera destinata a non concretizzarsi.

De Gea è l'alternativa

L'altro nome che è sul taccuino di Spalletti è quello dello spagnolo della Fiorentina, sebbene il 7 novembre prossimo compirà 36 anni. Sulla carta dovrebbe rimanere in viola per altre due stagioni (scadenza 2028) e l'idea a Firenze è quella di ripartire proprio da lui, quindi senza valutare un suo addio. Però c'è in programma un incontro per capire anche la volontà del portiere iberico, considerato l'attuale ingaggio sopra i 2 milioni e le possibilità di difendere la porta di una big. Juventus, appunto, oppure una chiamata (nuovamente) dal Manchester United. Quello dipenderà da Carrick, ma in caso i rapporti dovessero precipitare ecco che sarebbe un'alternativa ad Alisson, forse l'unica.

Atubolu del Friburgo

Negli ultimi giorni alcuni intermediari hanno proposto il profilo del portiere del Friburgo, Noah Atubolu, arrivato in finale di Europa League. Ha stabilito il nuovo record di imbattibilità del club tedesco in Bundesliga con 609 minuti senza subire gol, in più è il recordman per rigori parati consecutivi (5) staccando alcuni mostri sacri del calcio teutonico come Rost, Butt, Leno e Zander. La valutazione di Spalletti però è la stessa: se bisogna investire è giusto migliorare nettamente, non solo per qualità ma anche per pedigree. Quindi sì agli Alisson (e ai Bernardo Silva), ma cambiare tanto per il gusto di farlo non è un'opzione.