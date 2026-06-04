Juve a caccia di un nuovo portiere: il Dibu Martinez e Vicario sono i due obiettivi
Tra Dibu Martinez e Vicario. La Juve lavora al rinnovamento tra i pali e valuta su tutti due profili: il numero uno dell’Aston Villa e dell’Argentina campione del mondo in carica e il titolare del Tottenham e vice di Donnarumma in azzurro. Sullo sfondo, ormai forse definitivamente impraticabile, resta la strada che porta ad Alisson, bloccato dal Liverpool quando ormai aveva raggiunto un principio di accordo con la Signora. Avanti con Emiliano Martinez, quindi, offerto alla Continassa in più di un’occasione nelle ultime settimane.
Le idee della Juve per la porta
Il Dibu piace perché risponde alle caratteristiche ricercate dal tecnico bianconero - esperienza, qualità, leadership, affidabilità, ingredienti che il tecnico vuole aggiungere anche in porta - ma ha un contratto fino al 2029 con l’Aston Villa che chiede 20 milioni. Non solo: c’è anche la concorrenza di Inter e di alcuni club dell’Arabia Saudita da controllare. La Juve così riflette e tiene aperto anche il canale che porta a Vicario del Tottenham, che ha una valutazione simile a quella di Martinez. Sembra tramontare invece la candidatura di Nübel del Bayern Monaco.