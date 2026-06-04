Juve a caccia di un nuovo portiere: il Dibu Martinez e Vicario sono i due obiettivi

Tra Dibu Martinez e Vicario. La Juve lavora al rinnovamento tra i pali e valuta su tutti due profili: il numero uno dell’Aston Villa e dell’Argentina campione del mondo in carica e il titolare del Tottenham e vice di Donnarumma in azzurro. Sullo sfondo, ormai forse definitivamente impraticabile, resta la strada che porta ad Alisson, bloccato dal Liverpool quando ormai aveva raggiunto un principio di accordo con la Signora. Avanti con Emiliano Martinez, quindi, offerto alla Continassa in più di un’occasione nelle ultime settimane.