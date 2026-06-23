Bremer chiede alla Juve di rimanere. Gatti in uscita
TORINO - Bremer vuole restare. Il centrale bianconero, a dispetto dei propositi di vittoria immediata da lui stesso evidenziati durante la stagione, non intende lasciare la Juve. C’è una clausola da 58 milioni, valida fino al 10 agosto, che potrebbe ingolosire qualche acquirente ma il brasiliano potrebbe anche non essere sacrificato. E lo stesso giocatore ha fatto filtrare dagli Stati Uniti, dove è in ritiro con la Seleçao, di gradire questa ipotesi. Spalletti lo considera una tessera chiave del puzzle difensivo e quindi le possibili cessioni potrebbero riguardare altri.
Bremer vuole restare, Gatti in uscita. Anche Cabal e Cambiaso possono partire
Gatti, innanzitutto, finito ai margini delle rotazioni del tecnico e valutato 20-25 milioni, ma pure Cabal sparito dopo i disastri di Istanbul, e Cambiaso, per il quale la Juve chiede 40 milioni, a Barcellona e Chelsea. Un difensore centrale, in ogni caso, è nei piani di acquisto del club e il profilo nei radar è Muharemovic. Il bosniaco, cresciuto nella Next Gen bianconera e ora al Sassuolo, potrebbe rivelarsi un affare perché la Juve vanta il 50% sulla eventuale futura rivendita da parte degli emiliani e quindi la spesa potrebbe essere contenuta.