Bremer chiede alla Juve di rimanere. Gatti in uscita

TORINO - Bremer vuole restare . Il centrale bianconero, a dispetto dei propositi di vittoria immediata da lui stesso evidenziati durante la stagione, non intende lasciare la Juve . C’è una clausola da 58 milioni , valida fino al 10 agosto, che potrebbe ingolosire qualche acquirente ma il brasiliano potrebbe anche non essere sacrificato. E lo stesso giocatore ha fatto filtrare dagli Stati Uniti, dove è in ritiro con la Seleçao, di gradire questa ipotesi. Spalletti lo considera una tessera chiave del puzzle difensivo e quindi le possibili cessioni potrebbero riguardare altri .

Bremer vuole restare, Gatti in uscita. Anche Cabal e Cambiaso possono partire

Gatti, innanzitutto, finito ai margini delle rotazioni del tecnico e valutato 20-25 milioni, ma pure Cabal sparito dopo i disastri di Istanbul, e Cambiaso, per il quale la Juve chiede 40 milioni, a Barcellona e Chelsea. Un difensore centrale, in ogni caso, è nei piani di acquisto del club e il profilo nei radar è Muharemovic. Il bosniaco, cresciuto nella Next Gen bianconera e ora al Sassuolo, potrebbe rivelarsi un affare perché la Juve vanta il 50% sulla eventuale futura rivendita da parte degli emiliani e quindi la spesa potrebbe essere contenuta.