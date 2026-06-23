Sorloth e la domanda sulla Juve: "Non c'è niente da dire, perché dovrei?"

La Juve stringe per Kolo Muani e mette in stand by Sorloth , che nel frattempo si gode i Mondiali e le due vittorie da titolare (ma con zero gol) con la Norvegia, trascinata da Haaland e già ai sedicesimi. La prossima sfida contro la Francia dirà di più della forza della nazionale norvegese, e chissà che Sorloth non risulti decisivo per ottenere il primato nel girone, mentre il suo futuro non è ancora del tutto chiaro.

Sorloth dribbla le domande sulla Juve

L'attaccante dell'Atletico Madrid ha un contratto fino al 30 giugno 2028, ma le voci della Juve si sono fatti insistenti. Poi lo stop e le parole di Sorloth: "Non ho niente da dire sulla Juve, perché dovrei?", ha dichiarato nel postpartita di Norvegia-Senegal. "Se giocherò nella Juve nella prossima stagione? Non c'è niente da dire, no comment", le sue parole riportate da "As". Un dribbling perfetto.