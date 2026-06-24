Kolo Muani alla Juve, l'accordo con il Psg è vicino. Ma Openda e David ci sono ancora…

TORINO - Kolo Muani spinge per la Juve. L’attaccante francese vede il proprio futuro in modo chiaro, cioè colorato soltanto di bianconero. Non aspetta altro, Randal, che riabbracciare la Signora, con cui si è trovato a meraviglia nella prima esperienza vissuta nella stagione 2024-2025. La volontà è netta e inscalfibile tanto che il suo entourage sta continuando a lavorare di sponda con il Psg per far sì che possa essere esaudita. All’opera c’è anche l’ad Carnevali che, in accordo con Spalletti , ha scelto Kolo Muani come obiettivo principale per avviare il restyling del reparto offensivo. Si vuole ripartire da una certezza, da un giocatore pronto e capace di rispondere alle necessità del tecnico grazie alla sua duttilità che gli permette di giocare come prima punta ma anche in altre caselle dell’attacco. E si vuole provare a regalare il giocatore a Lucio già per l’inizio del ritiro di metà luglio. Per questo Carnevali resta in contatto continuo con gli intermediari che si occupano dell’affare e con gli agenti di Kolo Muani.

Cifre e dettagli

Se con il giocatore si lavora a un triennale con possibile opzione per il quarto anno e non si vedono all’orizzonte problemi per raggiungere l’intesa, serve infatti sciogliere il nodo Psg per arrivare al traguardo. Chiaramente la volontà del giocatore ha un peso e la Juve intende sfruttarla evitando le lungaggini che la scorsa estate hanno impedito la sua permanenza a Torino. Le posizioni sono cristallizzate: il club bi-campione d’Europa chiede 40 milioni per cedere Randal mentre la Juve offre 30-35. L’intenzione di Carnevali è di riuscire a trovare la quadra sulle cifre ma anche una formula che convinca ad aprire la strada alla conclusione dell’affare. L’idea è quella di allestire l’operazione sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto, così da diluire l’investimento e dare al tempo stesso la certezza dell’incasso al Psg. Già tramontata invece l’altra possibilità, quella del prestito con diritto che sarebbe diventato obbligo con la qualificazione in Champions. Un traguardo che la Juve non può assolutamente fallire la prossima stagione dopo averlo sciaguratamente mancato già quest'anno. Parallelamente, il neo ad bianconero lavora sulle cessioni per aprire spazio salariale al nuovo acquisto, elemento fondamentale che farà da fil rouge a tutta all’intera estate juventina.

David, Openda e Zhegrova in uscita

Anche il possibile secondo innesto nel reparto offensivo dipenderà dal mercato in uscita. Ci sono infatti David, Openda e Zhegrova che non rientrano più nei piani di Spalletti e quindi si proverà a venderli, missione tutt’altro che facile per i costi e il peso in bilancio. Per Openda si lavora a un prestito (Lens e Monaco interessati) mentre per David molto dipenderà dalla vetrina del Mondiale. Senza offerte convincenti, il canadese potrebbe anche avere una seconda chance. Mentre in caso di addio potrebbero tornare in auge il rinnovo di Vlahovic, naturalmente alle condizioni della Juve che non può permettersi follie, e Sorloth, pista che però al momento si è raffreddata. L’attaccante norvegese, dopo la vittoria della sua Nazionale sul Senegal, a una domanda sul suo possibile futuro in bianconero ha calciato la palla in tribuna: «Cosa posso dire della Juve? Niente, perché non ho nulla da dire. Giocherò in Italia la prossima stagione? No comment».