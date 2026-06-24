David allontana le voci di mercato: "Se resto alla Juve? Ho un contratto di 5 anni"

Jonathan David non sembra intenzionato a lasciare la Juve. L'attaccante canadese, alla vigilia della decisiva sfida mondiale contro la Svizzera, ha parlato del proprio futuro ai microfoni della televisione svizzera RSI Sport, spegnendo sul nascere le indiscrezioni relative a una possibile partenza. “Se resto? Sì, sì, ho un contratto di 5 anni. Quindi per me, sono ancora qui", ha dichiarato il centravanti, confermando la volontà di proseguire la sua avventura in bianconero.

Tra Mondiale e voglia di rivalsa

David si è poi concentrato sull'impegno con il Canada, che si gioca una fetta importante della qualificazione alla fase successiva del Mondiale contro la Svizzera. "Sto bene, come squadra siamo in fiducia e sono felice di essere qui. Per il Canada questo torneo è decisamente importante ed è bello avere il sostegno del nostro pubblico. Lo stadio sarà molto caldo”. Poi ci sarà solo Juve. La stagione appena chiusa è stata poco entusiasmante. Il Mondiale lo sta rilanciando. E di mercato, nel caso, se ne parlerà a torneo finito.