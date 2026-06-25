La Juve non molla Dibu Martinez, ma l'Aston Villa non abbassa il prezzo
Cercasi erede di Di Gregorio. L’operazione portiere va avanti, a fari spenti ma con costanza, per trovare la soluzione migliore dal punto di vista tecnico e della sostenibilità economica. Proprio l’attenzione ai costi è la stella polare che guida le messe di Carnevali e che quindi sta facendo valutare minuziosamente costi e benefici di ogni possibile operazione. Alla Continassa, il preferito per prendere possesso della porta bianconera rimane Emiliano “Dibu” Martinez, nonostante la pista che porta al numero 1 dell’Argentina campione del mondo in carica si sia raffreddata nelle ultime settimane. Motivo? I costi, appunto, ritenuti troppo elevati. Stand-by, insomma, ma l’idea del Dibu non è tramontata. Piccolo recap della situazione: nei giorni conclusivi della gestione Comolli, la Juve aveva raggiunto un principio di accordo con il portiere dell’Aston Villa per un contratto triennale a 5 milioni netti a stagione. Un ingaggio inferiore ai 7 netti all’anno che percepisce attualmente a Birmingham. Il freno all’operazione è stato proprio l’ammontare dell’investimento necessario per arrivare al campione argentino. La Juve vorrebbe effettuare l’esborso minimo possibile per un giocatore di 34 anni cui si deve garantire uno stipendio corposo visto lo status internazionale. L’intento sarebbe quello di non spingersi oltre i 5 milioni cui aggiungere i bonus per toccare quota 8. Cifre diverse da quelle richieste dall’Aston Villa: 10 milioni più bonus, che farebbero avvicinare il totale ai 15. Si ragiona e si lavora sui numeri. E la Juve non ha abbandonato la strada che porta al Dibu. I contatti con i Villans sono costanti, volti appunto ad abbassare le pretese degli inglesi e a trovare un punto di contatto che possa mettere d’accordo tutti. Martinez, dal canto suo, ha già dato un suo primo via libera alla Signora, desideroso com’è di vivere una nuova esperienza e di farlo in un club di primo piano come la Juve, nonostante sia rimasta fuori dal palcoscenico della Champions. Ora Dibu è concentrato sul Mondiale e sulla caccia al bis del titolo conquistato in Qatar ma la sua volontà è chiara. Spalletti spera così che si possa arrivare al traguardo. Il tecnico bianconero considera infatti l’argentino ideale per aggiungere tra i pali quelle caratteristiche di personalità, leadership e affidabilità che ritiene necessarie per alzare il livello del gruppo.
Le alternative per la porta
La parola d’ordine è pazienza. Solo così si può arrivare all’epilogo auspicato. Nel frattempo, Carnevali tiene aperte le piste alternative. La principale porta a Vicario, vice di Gigio Donnarumma in Nazionale, e in uscita dal Tottenham. I londinesi, tra l’altro, ieri hanno completato il reparto portieri con l’innesto di Martin Dubravka che si aggiunge al titolare scelto dal tecnico De Zerbi, vale a dire Antonin Kinsky. Tradotto, Vicario è ormai fuori dall’orbita Spurs e cerca una destinazione. Per la Signora, l’azzurro rappresenterebbe una soluzione più economica almeno dal punto di vista dell’ingaggio: ammonta a circa 3 milioni a stagione quello attualmente in Inghilterra; il club inglese, in ogni caso, parte da una richiesta di 15 milioni anche se è destinata a scendere vista le necessità di vendere. Su Vicario c’è anche l’occhio molto attento del Napoli e qui si apre un altro intreccio con la Juve. I bianconeri infatti osservano con attenzione l’evolversi della situazione di Milinkovic-Savic che Spalletti apprezza anche per le qualità nel gioco con i piedi.