La Juve non molla Dibu Martinez, ma l'Aston Villa non abbassa il prezzo

Cercasi erede di Di Gregorio. L’operazione portiere va avanti, a fari spenti ma con costanza, per trovare la soluzione migliore dal punto di vista tecnico e della sostenibilità economica. Proprio l’attenzione ai costi è la stella polare che guida le messe di Carnevali e che quindi sta facendo valutare minuziosamente costi e benefici di ogni possibile operazione. Alla Continassa, il preferito per prendere possesso della porta bianconera rimane Emiliano “Dibu” Martinez, nonostante la pista che porta al numero 1 dell’Argentina campione del mondo in carica si sia raffreddata nelle ultime settimane. Motivo? I costi, appunto, ritenuti troppo elevati. Stand-by, insomma, ma l’idea del Dibu non è tramontata. Piccolo recap della situazione: nei giorni conclusivi della gestione Comolli, la Juve aveva raggiunto un principio di accordo con il portiere dell’Aston Villa per un contratto triennale a 5 milioni netti a stagione. Un ingaggio inferiore ai 7 netti all’anno che percepisce attualmente a Birmingham. Il freno all’operazione è stato proprio l’ammontare dell’investimento necessario per arrivare al campione argentino. La Juve vorrebbe effettuare l’esborso minimo possibile per un giocatore di 34 anni cui si deve garantire uno stipendio corposo visto lo status internazionale. L’intento sarebbe quello di non spingersi oltre i 5 milioni cui aggiungere i bonus per toccare quota 8. Cifre diverse da quelle richieste dall’Aston Villa: 10 milioni più bonus, che farebbero avvicinare il totale ai 15. Si ragiona e si lavora sui numeri. E la Juve non ha abbandonato la strada che porta al Dibu. I contatti con i Villans sono costanti, volti appunto ad abbassare le pretese degli inglesi e a trovare un punto di contatto che possa mettere d’accordo tutti. Martinez, dal canto suo, ha già dato un suo primo via libera alla Signora, desideroso com’è di vivere una nuova esperienza e di farlo in un club di primo piano come la Juve, nonostante sia rimasta fuori dal palcoscenico della Champions. Ora Dibu è concentrato sul Mondiale e sulla caccia al bis del titolo conquistato in Qatar ma la sua volontà è chiara. Spalletti spera così che si possa arrivare al traguardo. Il tecnico bianconero considera infatti l’argentino ideale per aggiungere tra i pali quelle caratteristiche di personalità, leadership e affidabilità che ritiene necessarie per alzare il livello del gruppo.