Juve, tempi lunghi per Kolo Muani: il Psg resiste
Jonathan David si conferma. «Voglio rimanere alla Juve, ho un contratto di altri quattro anni e quindi per quanto mi riguarda resterò ancora lì» dice il bomber canadese dal Mondiale. Andrà davvero così? Il flop della sua prima stagione italiana, in cui ha collezionato la pochezza di 8 gol in 46 presenze, non è un’assicurazione sulla permanenza, anzi. «Penso che sia sempre diverso quando giochi in un club o quando giochi in Nazionale perché innanzitutto sono squadre diverse. Lo stile di gioco è molto diverso quindi cambia un po' tutto» si giustifica lui. In ogni caso l’attaccante non rientra più nei piani di Spalletti che punta a un rinnovamento profondo del reparto offensivo con due innesti capaci di portare gol e di alzare il tasso di qualità e pericolosità della squadra. È pur vero che Openda si trova in una posizione diversa e che per cedere David, arrivato a parametro zero dal Lilla, la Juve spera di ottenere 20-30 milioni. Per questo è in corso l’assalto a Kolo Muani, il prescelto dal tecnico.
Tutto su Kolo Muani
La strada però rimane tutt’altro che in discesa perché il Paris Saint Germain si sta confermando una controparte poco malleabile. Il club bi-campione d’Europa non si muove infatti dalla richiesta di 40 milioni per l’attaccante francese, né sembra disposto a fare sconti, così i tempi necessariamente si allungano. E questo non va a dama con la volontà della Juve di provare ad accelerare i tempi per regalare a Spalletti il primo rinforzo di livello per l’inizio del ritiro di metà luglio. L’ad Giovanni Carnevali, in ogni caso, forte della volontà del giocatore di tornare a Torino, continua a lavorare per cercare di ammorbidire la posizione del Psg e rendere più sostenibili i costi, considerato che la Signora ha da rispettare i vincoli del Fair Play finanziario dell’Uefa che non permettono fuochi d’artificio sul mercato. L’obiettivo è strutturare l’affare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto in modo da garantire al Psg la certezza dell’incasso.