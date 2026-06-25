Juve, tempi lunghi per Kolo Muani: il Psg resiste

Jonathan David si conferma. «Voglio rimanere alla Juve, ho un contratto di altri quattro anni e quindi per quanto mi riguarda resterò ancora lì» dice il bomber canadese dal Mondiale. Andrà davvero così? Il flop della sua prima stagione italiana, in cui ha collezionato la pochezza di 8 gol in 46 presenze, non è un’assicurazione sulla permanenza, anzi. «Penso che sia sempre diverso quando giochi in un club o quando giochi in Nazionale perché innanzitutto sono squadre diverse. Lo stile di gioco è molto diverso quindi cambia un po' tutto» si giustifica lui. In ogni caso l’attaccante non rientra più nei piani di Spalletti che punta a un rinnovamento profondo del reparto offensivo con due innesti capaci di portare gol e di alzare il tasso di qualità e pericolosità della squadra. È pur vero che Openda si trova in una posizione diversa e che per cedere David, arrivato a parametro zero dal Lilla, la Juve spera di ottenere 20-30 milioni. Per questo è in corso l’assalto a Kolo Muani, il prescelto dal tecnico.