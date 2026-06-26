Spalletti vuole Lucumì, distanza tra Juve e Bologna: quanto serve per chiudere l'affare

Parola alla difesa . Non c’è solo la questione portiere a tenere banco alla Continassa; il rinnovamento complessivo nei piani dal tandem composto da Carnevali e Spalletti riguarda anche il reparto arretrato. Il tecnico attende almeno un innesto di qualità al centro ma i colpi potrebbero essere anche due nel caso si dovessero portare al traguardo cessioni redditizie. Non quella di Gleison Bremer che ha una clausola da 58 milioni (esercitabile fino al 10 agosto) tale da permettere di aggiustare i conti ma, almeno per ora, non ha ricevuto offerte allettanti, tanto che dal Mondiale ha confermato la sua intenzione di restare in bianconero. Cosa che farebbe decisamente felice Spalletti, che ha nel brasiliano uno dei leader inamovibili là dietro. Certo, il mercato come sempre è in evoluzione e non si possono escludere colpi di scena (Bayern Monaco? Premier League?) però al momento gli addii più probabili sono quelli di Federico Gatti (valutato 20-25 milioni, che garantirebbero una significativa plusvalenza) e Juan Cabal (obiettivo di incasso: 10 milioni). E non bisogna dimenticare, sulla sinistra, il vuoto che potrebbe aprire la partenza di Cambiaso , nei radar di Inter e Barcellona , per il quale la Juve considererebbe proposte da almeno 40 milioni.

Nel mirino

Carnevali così lavora su più tavoli: vendere per comprare, è il mantra. Nel mirino del neo amministratore delegato bianconero c’è Jhon Lucumì del Bologna, che Spalletti vorrebbe inserire sul centro-sinistra della difesa. Sull’asse Torino-Bologna c’è il cartello dei lavori in corso perché dalla Continassa sono arrivati i primi approcci concreti, non sufficienti però a incontrare il favore del club emiliano. Il colombiano ha una clausola da 28 milioni (valida fino a metà luglio; dopo serviranno comunque non meno di 25 milioni) ma la distanza è ancora sensibile con l’offerta juventina che si attesta intorno ai 18 milioni. Il Bologna, naturalmente, entrato nell’ordine delle idee di perdere il leader del reparto, intende monetizzare al massimo l’eventuale cessione e per questo motivo spera in un’asta. All’orizzonte c’è infatti la Premier League, con il forte interesse del Bournemouth. E la prospettiva a Casteldebole non dispiace considerata la forza economica dei club inglesi e la loro capacità di spesa.

Dialoghi per Miretti

Juve e Bologna, tra l’altro, hanno un dialogo aperto anche per Fabio Miretti, prodotto della cantera bianconera che la Continassa intende sacrificare per mettere a segno la plusvalenza giusta che possa sistemare il bilancio entro il 30 giugno. Anche in questo caso, però, la distanza tra le parti esiste: la Juve chiede 15 milioni ma il Bologna intende abbassare l’eventuale esborso. Così sul centrocampista si stanno muovendo pure Fiorentina e Villarreal. Il dialogo sul doppio binario Lucumì-Miretti in ogni caso prosegue.

Il bosniaco

Parallelamente, Carnevali non molla la presa su Tarik Muharemovic, suo pupillo al Sassuolo, il cui arrivo non escluderebbe Lucumì. I bianconeri infatti vantano il 50% sulla rivendita da parte dei neroverdi, quindi riportare a casa il giovane bosniaco sbocciato nella Next Gen potrebbe rivelarsi conveniente grazie a una spesa contenuta. Capitolo terzino sinistro. La partenza di Cambiaso non è da escludere quindi la Juve monitora le alternative: Emerson Palmieri (Marsiglia), Spence (Tottenham) e Ruggeri (Atletico Madrid).