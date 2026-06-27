Juve, svolta per Kolo Muani: la mossa dell’attaccante fa felice Spalletti

Il primo passo è stato compiuto. Kolo Muani ha detto sì ed è pronto a (ri)sposare la Signora dopo il primo, breve matrimonio avvenuto nella seconda parte della stagione 2024-25. La Juve e l’attaccante francese non si sono mai persi di vista, c’è stato un lungo e infruttuoso corteggiamento la scorsa estate, con replica nella finestra invernale del mercato della stagione appena conclusa, ma adesso sembrano delinearsi i contorni giusti affinché la storia di Randal con i bianconeri possa ripartire. A meno che il Paris Saint Germain non dica che questo matrimonio non s’ha (di nuovo) da fare. Il rischio non si può escludere, vista l’intransigenza finora mostrata dal club bi-campione d’Europa ma la Juve e Kolo Muani si sono portati avanti e hanno messo un primo mattone significativo nella costruzione dell’affare. Adesso il campo centrale diventa Parigi, dove il neo amministratore delegato juventino, Giovanni Carnevali, giocherà la partita più importante e decisiva per sbloccare l’arrivo del primo rinforzo dell’estate, tanto atteso da Luciano Spalletti per iniziare il restyling dell’attacco.

La base della trattativa

Da dove si partirà? Dall’intesa tra la Signora e Randal sulla durata del contratto, che sarà di cinque anni, e sull’ingaggio che dovrebbe essere di 5 milioni più bonus. Uno stipendio che rientra in pieno nei limiti stabiliti dal club bianconero con il rinnovo di Yildiz (7 milioni il tetto massimo raggiungibile). Carnevali dovrà usare tutta l’arte a sua disposizione per riuscire ad ammorbidire il Paris. Kolo infatti non rientra più nei programmi tecnici di Luis Enrique e la volontà del giocatore è chiara ma, al momento, i segnali in arrivo dalla capitale francese raccontano che saranno necessarie pazienza e diplomazia per riuscire ad arrivare al traguardo. Il Psg infatti non sembra intenzionato, almeno per il momento, a fare concessioni e ad abbassare le pretese che restano di 40 milioni. La Juve vorrebbe investire una cifra più contenuta e non spingersi comunque oltre i 30-35; la proposta iniziale è infatti di 27-28 milioni. La distanza tra domanda e offerta, insomma, è cristallizzata dalle cifre. Tradotto: c’è ancora da lavorare per trovare la quadratura del cerchio e arrivare al traguardo. La strada passa anche dalla formula dell’affare: il Paris vuole la certezza che la cessione sia a titolo definitivo e quindi avere la certezza dell’incasso. Non sembra esserci alternativa quindi all’imbastire l’affare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. La speranza della Continassa è di regalare Kolo Muani a Spalletti per l’inizio della preparazione estiva, fissato il 13 luglio.

Juve, il secondo attaccante

La Juve non intende fermarsi al bomber francese. Nelle valutazioni della Continassa c’è la possibilità di mettere a segno un secondo colpo nel reparto offensivo. Tutto dipenderà dalle cessioni di chi non rientra nei piani di Spalletti, vale a dire David, Openda e Zhegrova, tutti non semplici da piazzare. Per questo le riflessioni sono in corso: se per Openda e Zhegrova si potrebbe arrivare a un prestito, la Juve auspica di poter trovare un acquirente per David. L’obiettivo è un incasso di 30-40 milioni ma c’è un nodo che frena possibili interessi, lo stipendio da 6 milioni del canadese. In caso di esito positivo, potrebbero riaprirsi i discorsi con Vlahovic e con Sørloth, altrimenti David potrebbe avere una nuova chance.