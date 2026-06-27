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Lo svincolato Kessié fa gola alla Juve: la strategia di Carnevali per rinforzare il centrocampo

Il club bianconero sta provando a riportare in Italia l'ex centrocampista di Atalanta e Milan
Filippo Bonsignore
3 min
Tagskessiejuve

Voglia di Kessié. Il radar di Giovanni Carnevali punta a 360 gradi su tutte le zone del campo e in effetti la Juve necessita di (almeno) un ritocco in tutti i ruoli per tornare a competere per i grandi traguardi. Il centrocampo, quindi, non fa eccezione: qui il nome più voga alla Continassa è quello di Franck Kessié, che Luciano Spalletti sta osservando molto attentamente nella sua traiettoria al Mondiale con la Costa d’Avorio. Kessié rappresenterebbe una soluzione di qualità, sostanza e personalità da inserire nel motore della Juve, senza dimenticare anche la propensione all’inserimento offensivo e al gol dell’ex centrocampista del Milan.

Juve, occasione Kessié

Franck rappresenta una occasione interessante perché è libero a parametro zero dopo a fine dell’esperienza in Arabia Saudita con l’Al-Ahli. Da svincolato, insomma, è una opportunità interessante per tutte le big d’Europa ma qui c’è un punto a favore della Signora: il giocatore intende tornare in Italia dove è già stato con le maglie di Atalanta, Cesena, ancora Atalanta e Milan. Proprio la Dea però è un potenziale pericolo perché il ds Giuntoli sta lavorando assiduamente per convincerlo a tornare a Bergamo. La Juve non molla la presa perché Spalletti lo ha indicato come uno dei profili più adatti al suo progetto ma Carnevali in questo momento ha un po’ le mani legate, nel senso che c’è un vincolo in questo momento a centrocampo, l’abbondanza.

Juve, le operazioni a centrocampo

Al momento Lucio ha a disposizione Locatelli, McKennie, Khéphren Thuram, Koopmeiners, Miretti, Adzic e i rientranti dai prestiti Douglas Luiz e Arthur. Bisogna quindi sfoltire prima di dare il via libera a un nuovo acquisto. Miretti è in uscita ma la trattativa con il Bologna non si sblocca, Thuram potrebbe essere sacrificato nel nome del bilancio ma restano i nodi di Koop, Douglas Luiz, Arthur, tutti con ingaggi pesantissimi e con poco mercato. Kessié, nel frattempo, aspetta.

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