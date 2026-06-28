Kolo Muani, la Juve ci crede: la missione di Carnevali per convincere il Psg

TORINO - Kolo Muani per il ritiro. La Juve ci crede e continua a spingere per portare al traguardo la prima, grande trattativa dell’estate. L’obiettivo è scritto sul calendario con la data del 13 luglio: è il giorno in cui i bianconeri riprenderanno la preparazione per la nuova stagione e l’intento di Carnevali è di regalare a Spalletti il nuovo bomber proprio per il ritiro.

Carnevali spinge per Kolo Muani

Il primo passo è stato compiuto con l’intesa raggiunta con l’attaccante francese per un contratto quinquennale a 5 milioni più bonus a stagione di ingaggio. Ora la palla passa a Giovanni Carnevali, già fondamentale nel tessere la tela con l’entourage del giocatore; l’ad bianconero dovrà far valere il suo peso a livello internazionale per trattare con il Paris Saint Germain e ammorbidire la posizione del club bi-campione d’Europa. Carnevali ha un rapporto ottimo con il direttore sportivo del Psg, Luis Campos, e questo potrebbe rivelarsi determinante per tracciare la strada verso l’intesa. Sembrano quindi lontani i tempi della gestione Damien Comolli, quando la difficoltà di relazioni dell’ex amministratore delegato bianconero ha pesato non poco nel far tramontare la scorsa estate la trattativa per Kolo Muani.

La Juve si aspetta uno sconto dal Psg

La missione di Carnevali è di trovare un’intesa con il Psg sull’investimento necessario per Kolo Muani: l’intento è di ottenere uno sconto rispetto alla richiesta di 40 milioni, cifra distante dalla prima offerta bianconera di 27-28. La Juve, in ogni caso, non vorrebbe andare oltre i 30-35. Bisogna ridurre il divario, insomma. E bisogna trovare anche la formula giusta attorno alla quale definire l’affare e non sembrano esserci alternative al prestito oneroso con obbligo di riscatto. Capitolo difesa: la prossima settimana Carnevali avrà anche un contatto con l’entourage di Tarik Muharemovic: per il centrale è pronto un contratto fino al 2031, sarà lo snodo decisivo per riportarlo in bianconero?