Vlahovic prende tempo, il Besiktas di Italiano farà un ultimo tentativo: ecco le cifre proposte

Il Besiktas di Vincenzo Italiano farà un ultimo tentativo per ingaggiare Dusan Vlahovic. Come raccontato su altri articoli, il tecnico ha chiamato due volte il serbo per convincerlo ad accettare la Turchia, ma lui ha chiesto tempo. È atteso quindi un nuovo tentativo da parte del club di Istanbul e la sensazione è che verrà stabilito una sorta di ultimatum: sul tavolo c'è un'offerta di tre anni da 10 milioni di euro a stagione, più bonus e premio alla firma.