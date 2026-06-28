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Vlahovic prende tempo, il Besiktas di Italiano farà un ultimo tentativo: ecco le cifre proposte

Il serbo vuole aspettare prima di dare una risposta definitiva al club turco
Eleonora Trotta
1 min
TagsvlahovicJuventusCalciomercato

Il Besiktas di Vincenzo Italiano farà un ultimo tentativo per ingaggiare Dusan Vlahovic. Come raccontato su altri articoli, il tecnico ha chiamato due volte il serbo per convincerlo ad accettare la Turchia, ma lui ha chiesto tempo. È atteso quindi un nuovo tentativo da parte del club di Istanbul e la sensazione è che verrà stabilito una sorta di ultimatum: sul tavolo c'è un'offerta di tre anni da 10 milioni di euro a stagione, più bonus e premio alla firma.

I tempi di Vlahovic

Il Besiktas, infatti, ha fretta e non vuole aspettare troppo. L’ex Viola, da parte sua, ha scelto di temporeggiare perché vuole capire cosa succederà nel calciomercato. Punta, infatti, a giocare ancora in un campionato competitivo e prima di dare una risposta definitiva al Besiktas intende conoscere le mosse delle società più prestigiose.

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