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lunedì 29 giugno 2026
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Juve, Kelly piace in Premier League: può partire

Carnevali continua a lavorare per Muharemovic del Sassuolo e Lucumi del Bologna: in uscita, non mancano gli estimatori per il difensore inglese
Filippo Bonsignore
1 min
TagsKellyjuveMuharemovic
TORINO - Muharemovic verso il traguardo. Si apre oggi una settimana importante per il mercato della Juve e nel menù non c’è solo Kolo Muani. L’ad Carnevali infatti continuerà a lavorare anche sulla difesa e sul ritorno “a casa” del centrale bosniaco cresciuto nella Next Gen bianconera e ora al Sassuolo. La Continassa vanta il 50% della eventuale rivendita da parte del club emiliano e quindi l’affare potrebbe essere conveniente. I contatti entreranno ulteriormente nel vivo in questi giorni: per Tarik è pronto un contratto fino al 2031. Ora bisogna trovare un’intesa con il Sassuolo, impresa che non sembra insormontabile. La Juve intende aggiungere all’arrivo di Muharemovic quello di Lucumì del Bologna; in uscita ci sarebbe Lloyd Kelly. Piace in Premier.

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