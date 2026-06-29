Carnevali sul mercato della Juve: "Vlahovic, Kolo Muani, Dibu e Muharemovic... Vi dico tutto!"
Dopo tredici anni al Sassuolo, Giovanni Carnevali ha iniziato la sua nuova avventura come Amministratore Delegato e Direttore Generale della Juventus. Nella corso di un'intervista, il dirigente bianconero ha affrontato diversi temi di mercato, dal possibile arrivo di Randal Kolo Muani fino alla situazione del portiere e ad alcuni nomi accostati alla Juventus, senza nascondere l'emozione per il nuovo incarico. L'ex dirigente del Sassuolo ha innanzitutto parlato del cambiamento professionale: "Dopo 13 anni chiaramente avrà un effetto un po' speciale, però credo che siamo ormai già indirizzati in quello che è proprio il mondo Juventus e pertanto stiamo cercando di pensare a quello che si può fare".
Carnevali chiude la porta a Vlahovic: "Non è il nostro primo pensiero"
Sul fronte Dusan Vlahovic, Carnevali ha smentito qualsiasi tipo contatto per provare a ricucire per il rinnovo: "Io personalmente non ho mai avuto nessun colloquio con il ragazzo, per cui non c'è stato nulla di che.
Ho letto tante cose ma effettivamente non si è fatto niente. Poi sapete benissimo che in questo mondo magari oggi non succede niente, domani succede qualcosa, per cui tutto può accadere, ma in questo momento comunque non è il nostro primo pensiero assolutamente".
"Kolo Muani ha piacere a venire alla Juve"
Diverso il discorso per Randal Kolo Muani, che resta un obiettivo della Juventus: "Sì, è un pensiero importante perché è un ragazzo a cui la società crede e il giocatore ci piace. Il giocatore ha piacere di venire da noi, per cui diciamo che ne abbiamo già parlato, anche perché è un giocatore che è già stato nella nostra società. Adesso c'è da parlare un po' col PSG, capire un po' le condizioni. Basterà vedere l'ultima vendita che ha fatto il PSG a determinati valori.
Questo può anche condizionare la richiesta che loro vanno a fare e non nascondo che c'è già stato qualche problema tra le due società la passata stagione. Abbiamo ricucito e c'è buon rapporto, per cui penso che dovremmo risovere la questione economica".
Scambio Cambiaso-Frattesi: "Con Marotta..."
Carnevali ha poi allontanato anche le voci relative a possibili intrecci con l'Inter e un possibile scambio Cambiaso-Frattesi: "Abbiamo ottimi rapporti non soltanto con Marotta ma anche con tanti altri dirigenti e in tutti questi anni abbiamo cercato di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero. Non c'è mai stato nulla perché effettivamente non ci siamo neanche mai sentiti. Abbiamo tante cose da fare e probabilmente questi argomenti, se ci saranno, ci saranno domani, ma non ci sono mai stati fino ad oggi".
Capitolo portiere: "Dibu? Non seguiamo solo lui"
Per quanto riguarda il ruolo del portiere, il dirigente ha confermato che è una delle priorità del club: "Ne parliamo già da tempo. È un discorso che va fatto nelle valutazioni complessive.
Dibu Martinez? Non c'è soltanto lui, ci sono anche altri portieri che ci interessano. Vediamo un po'. Sicuramente è un ruolo in cui a noi interessa molto trovare una soluzione giusta".
"Miretti e Muharemovic..."
Su Miretti, invece, la posizione della Juventus è chiara: "Noi diamo un valore a questo ragazzo perché crediamo nella sua forza e soprattutto in quello che può essere anche l'investimento che dovremmo andare a fare. E siccome non ci sono delle condizioni economiche che ci possano rendere contenti, Miretti in questo momento non si muove." Infine, Carnevali ha parlato anche di Muharemovic: "È un giocatore che conosco benissimo, è un giocatore di grande qualità. Noi possediamo il 50%, per cui in questo momento dobbiamo valutare che tipo di richieste ci arrivano. Dopodiché capiremo anche cosa vorremmo fare".
Dopo tredici anni al Sassuolo, Giovanni Carnevali ha iniziato la sua nuova avventura come Amministratore Delegato e Direttore Generale della Juventus. Nella corso di un'intervista, il dirigente bianconero ha affrontato diversi temi di mercato, dal possibile arrivo di Randal Kolo Muani fino alla situazione del portiere e ad alcuni nomi accostati alla Juventus, senza nascondere l'emozione per il nuovo incarico. L'ex dirigente del Sassuolo ha innanzitutto parlato del cambiamento professionale: "Dopo 13 anni chiaramente avrà un effetto un po' speciale, però credo che siamo ormai già indirizzati in quello che è proprio il mondo Juventus e pertanto stiamo cercando di pensare a quello che si può fare".
Carnevali chiude la porta a Vlahovic: "Non è il nostro primo pensiero"
Sul fronte Dusan Vlahovic, Carnevali ha smentito qualsiasi tipo contatto per provare a ricucire per il rinnovo: "Io personalmente non ho mai avuto nessun colloquio con il ragazzo, per cui non c'è stato nulla di che.
Ho letto tante cose ma effettivamente non si è fatto niente. Poi sapete benissimo che in questo mondo magari oggi non succede niente, domani succede qualcosa, per cui tutto può accadere, ma in questo momento comunque non è il nostro primo pensiero assolutamente".