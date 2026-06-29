Carnevali sul mercato della Juve: "Vlahovic, Kolo Muani, Dibu e Muharemovic... Vi dico tutto!"

Scambio Cambiaso-Frattesi: "Con Marotta..."

Carnevali ha poi allontanato anche le voci relative a possibili intrecci con l'Inter e un possibile scambio Cambiaso-Frattesi: "Abbiamo ottimi rapporti non soltanto con Marotta ma anche con tanti altri dirigenti e in tutti questi anni abbiamo cercato di trovare forme di collaborazione che possano essere interessanti per la società con cui opero. Non c'è mai stato nulla perché effettivamente non ci siamo neanche mai sentiti. Abbiamo tante cose da fare e probabilmente questi argomenti, se ci saranno, ci saranno domani, ma non ci sono mai stati fino ad oggi".