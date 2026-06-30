La Juve chiude per Ekhator, al Genoa soldi più il cartellino di Puczka: le cifre dell'affare

TORINO - Jeff Ekhator sarà un nuovo giocatore della Juve che sta chiudendo la trattativa per l'attaccante classe 2006 del Genoa , cresciuto nel vivaio dei rossoblù e reduce dal recente esordio in Nazionale maggiore (gettato nella mischia dal ct ad interim Silvio Baldini nel corso dell'ultima amichevole vinta sul campo della Grecia ).

La Juve ha chiuso per Ekhator: quanto incasserà il Genoa

Constatate le difficoltà relative alla pista che portava a un ritorno di Kolo Muani dal Psg, la Juventus si è mossa così sul talento del Genoa che aveva già respinto le offerte presentate dal Bologna, dall' Atalanta e poi dal Betis Siviglia. Nessuna superava i 15 milioni di euro mentre il club ligure puntava ad almeno 20 milioni di incasso. Così i bianconeri per battere la concorrenza hanno alzato la posta in gioco offrendo oltre a 18 milioni in contanti anche il cartellino del 2005 austriaco David Puczka, terzino sinistro che ha segnato 10 reti in C nell'ultima stagione ed è stato valutato 5 milioni. Ekhator con il Genoa ha collezionato 57 presenze e 3 gol in Serie A: ora starà al tecnico Luciano Spalletti valorizzarne le qualità nella sua Juve.