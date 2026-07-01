Ekhator è un nuovo giocatore della Juve: il comunicato ufficiale e i dettagli

Dopo le voci degli ultimi giorni, ora è ufficiale: Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus. L'attaccante classe 2007 arriva dal Genoa a titolo definitivo e va a rinforzare il reparto offensivo dei bianconeri. Per assicurarsi le prestazioni del giocatore, la Juve ha pagato 16 milioni di euro al Genoa, più bonus di due milioni. Mentre il giocatore ha firmato un contratto valido fino al 2031. Cresciuto nel vivaio dei rossoblù, Ekhator ha esordito in Serie A nel 2024, diventando poi un punto fermo della squadra di De Rossi nella passata stagione, dove ha racimolato quattro gol tra campionato e Coppa Italia.