Ekhator è un nuovo giocatore della Juve: il comunicato ufficiale e i dettagli
Dopo le voci degli ultimi giorni, ora è ufficiale: Jeff Ekhator è un nuovo giocatore della Juventus. L'attaccante classe 2007 arriva dal Genoa a titolo definitivo e va a rinforzare il reparto offensivo dei bianconeri. Per assicurarsi le prestazioni del giocatore, la Juve ha pagato 16 milioni di euro al Genoa, più bonus di due milioni. Mentre il giocatore ha firmato un contratto valido fino al 2031. Cresciuto nel vivaio dei rossoblù, Ekhator ha esordito in Serie A nel 2024, diventando poi un punto fermo della squadra di De Rossi nella passata stagione, dove ha racimolato quattro gol tra campionato e Coppa Italia.
Juve, ufficiale l'arrivo di Ekhator: i dettagli dell'accordo con il Genoa
Questo il comunicato ufficiale della Juventus sul nuovo acquisto: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeff Osayuki Ekhator, a fronte di un corrispettivo di € 16 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,4 milioni".
"Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031".