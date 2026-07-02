Kolo Muani, la Juve ora prova con il super prestito: la formula e le cifre

La Juve fa un passo verso il Psg. E quindi verso Kolo Muani. I l confronto sull’asse Torino-Parigi va avanti con l’obiettivo di raggiungere il traguardo e lo fa appunto uno step dopo l’altro. Prima c’è stato il disgelo a livello di società, con i buoni uffici di Carnevali che hanno portato a riallacciare relazioni proficue con il management del club bi-campione d’Europa; ora si passa alla volata per concretizzare il ritorno alla Continassa dell’attaccante francese. La base di trattativa restano i 40 milioni richiesti dal Paris Saint Germain, quota che la Juve intende ancora abbassare. Per questo la distanza cristallizzata dai primi colloqui concreti tra Carnevali e il direttore sportivo del Paris, Luis Campos, era sui 7-8 milioni tra domanda e offerta. La Signora infatti non si sarebbe spinta oltre i 32-33 milioni di investimento complessivo, tenendo fede al proposito di rendere il più sostenibile possibile l’affare, non superando la barriera dei 35 milioni. Serve uno sforzo in più, insomma, per avvicinarsi alla posizione del Psg. Ecco perché la Juve ha deciso di fare un passo ulteriore in direzione dei francesi, sfruttando la formula dell’affare che anche il Paris sembra aver ormai sdoganato: prestito oneroso con obbligo di riscatto. Carnevali ha deciso di andare incontro al club francese aumentando l’ammontare del prestito oneroso, così da portarlo a 8-10 milioni, una cifra che assomiglia tanto a una garanzia di acquisto definitivo, di sicurezza del futuro incasso da parte della società del presidente Al-Khelaïfi. Ora resta da capire se ci si potrà incontrare intorno a quota 35 o se servirà uno sforzo ulteriore per arrivare ai 40 richiesti.

La rassicurazione

Kolo Muani, intanto, è in vacanza e aspetta solo la chiamata giusta per volare a Torino e riprendere il discorso iniziato nel primo semestre 2025, quando ha confezionato 10 gol e 3 assist in 22 presenze, contribuendo alla qualificazione di bianconeri alla Champions. Stavolta si dovrà accontentare del palcoscenico minore dell’Europa League ma ormai il ritorno sembra solo una questione di conto alla rovescia, anche perché ha già trovato l’intesa per un contratto di 5 anni a 5 milioni a stagione. L’obiettivo di Carnevali è infatti di regalare a Spalletti il primo grande colpo dell’estate in tempo per l’inizio della preparazione estiva. Per il 13 luglio, giorno di inizio della nuova stagione per i bianconeri, tutto dovrà essere sistemato. E in questo senso pure il giocatore ha avuto rassicurazioni che quest’anno non ci sarà un replay della telenovela (senza lieto fine) della scorsa estate quando per mesi l’attaccante è stato al centro del tira e molla tra la Juve gestione Comolli e il Psg, salvo poi dover ripiegare all’ultimo minuto sul Tottenham quasi sul gong del mercato.

Juve, la promessa e il futuro

La Juve ha promesso a Randal che per il 13 luglio sarà tagliato il traguardo, così potrà iniziare dal via la preparazione con Spalletti e svolgere l’intera pre-season con la squadra. Un particolare non da poco perché poter incominciare da subito a costruire il feeling con il nuovo allenatore diventa fondamentale in prospettiva, soprattutto in una estate in cui il gruppo si comporrà strada facendo, tra reduci dal Mondiale che torneranno più tardi e nuovi acquisti. Kolo parte in ogni caso da una buona base perché conosce gran parte dei compagni. Ora si attende soltanto la fumata bianconera. Con pazienza.