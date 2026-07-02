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Juve tra Martinez e Vicario: la scelta per la porta è economica

I bianconeri scelgono il numero uno della prossima stagione: tutti i nodi da sciogliere
Fabrizio Bonsignore
2 min
TagsjuveDibu Martinezvicario

TORINO - Guglielmo Vicario o Dibu Martinez? L’azzurro prova a mettere la freccia, è la soluzione preferibile dal punto di vista dei costi: l’ingaggio si aggira intorno ai 3 milioni netti a stagione e la Continassa confida che il Tottenham possa abbassare la richiesta di 15 milioni considerato che ha già completato la coppia dei portieri con Kisnky e Dubravka e non c’è più spazio per Guglielmo.

La scelta di Spalletti

Resta viva la pista che porta a Dibu. È il preferito da Spalletti per esperienza e leadership ma è una questione di costi. Così, a fronte di un principio di accordo per un triennale a 5 milioni a stagione con il numero 1 argentino, serve trovare la quadra con l’Aston Villa. L’ad Carnevali punta a ottenere uno sconto e non andare oltre i 5 milioni. A proposito di portieri, è ufficiale la cessione di Giovanni Daffara al Parma per 6 milioni. La Juve conserva il 20% della eventuale futura rivendita. Intanto l’agente di Di Gregorio ha sparato a zero sulla dirigenza della Juventus attraverso i social: «Di Gregorio ha ancora tre anni di contratto con la Juventus. Partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità».

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