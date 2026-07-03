Da Zhegrova a Douglas Luiz: nodo uscite per la Juve
Carissimi prestiti, carissimi rientri. Il mercato della Juve passa anche, e forse soprattutto, dalle cessioni. Ci sono infatti una serie di necessità: fare cassa, rispettare il Fair Play finanziario dell’Uefa, ridurre i costi da ingaggi extra-large. La missione di Giovanni Carnevali non è quindi semplice perché alla voce “esuberi” la lista di giocatori bianconeri è nutrita e comprende sia chi ha fallito nelle ultime due stagioni - da Koopmeiners (a bilancio ancora per 33 milioni) a David, Openda e Zhegrova, i flop della scorsa estate, tutti difficili da piazzare se non in prestito - e si allunga con i calciatori che rientrano dai prestiti ma che restano in uscita. Concretizzare il loro addio, in ogni caso, non sarà facile, tra stipendi elevati e costo del cartellino, altrettanto significativo visto il valore residuo in bilancio di molti protagonisti.
Juve, il punto su Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Arthur, João Mário e Rugani
Nico Gonzalez, ad esempio, vuole restare all’Atletico Madrid dopo la soddisfacente stagione in prestito e nonostante il mancato riscatto da parte dei Colchoneros ai 32 milioni pattuiti con la Juve la scorsa estate. Gli spagnoli cercano uno sconto ma la Juve vorrebbe incassare almeno 27-28 milioni. Le parti trattano e al momento la distanza è di un paio di milioni. Alla Continassa è di ritorno pure Douglas Luiz, reduce da un doppio prestito a Nottingham Forest e Aston Villa: i Villans non l’hanno riscattato, il brasiliano pesa in bilancio ancora per 26 milioni e bisogna capire se ci sarà un compratore in grado di arrivare a questa soglia per far sì che la Continassa eviti una minusvalenza o se ci si debba accontentare pure in questo caso di un prestito.
Spalletti, in ogni caso, è pronto a valutarlo nella prima fase della preparazione precampionato. Juve e Gremio non si sono messi d’accordo per Arthur, in bilancio ancora per 6,5 milioni, e quindi servirà trovare una destinazione pure per il regista. João Mário resta nel mirino del Bologna mentre Rugani torna dal prestito alla Fiorentina e attende una soluzione per il futuro.