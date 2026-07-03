Da Zhegrova a Douglas Luiz: nodo uscite per la Juve

Carissimi prestiti, carissimi rientri. Il mercato della Juve passa anche, e forse soprattutto, dalle cessioni. Ci sono infatti una serie di necessità: fare cassa, rispettare il Fair Play finanziario dell’Uefa, ridurre i costi da ingaggi extra-large. La missione di Giovanni Carnevali non è quindi semplice perché alla voce “esuberi” la lista di giocatori bianconeri è nutrita e comprende sia chi ha fallito nelle ultime due stagioni - da Koopmeiners (a bilancio ancora per 33 milioni) a David, Openda e Zhegrova, i flop della scorsa estate, tutti difficili da piazzare se non in prestito - e si allunga con i calciatori che rientrano dai prestiti ma che restano in uscita. Concretizzare il loro addio, in ogni caso, non sarà facile, tra stipendi elevati e costo del cartellino, altrettanto significativo visto il valore residuo in bilancio di molti protagonisti.