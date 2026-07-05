Mercato Juve, offerta al ribasso per Kolo Muani: la strategia di Carnevali con il Psg

TORINO - Juve verso il traguardo per dimenticare il passato. Il mercato entra nel vivo e il club bianconero punta a concretizzare i primi colpi dell’estate. Dopo lo sguardo al futuro con l’acquisto di Jeff Ekhator dal Genoa, l’ad Carnevali continua a lavorare al maquillage della rosa come stabilito in sintonia con Spalletti. Difesa e attacco sono le priorità in questo momento, senza dimenticare le novità in arrivo in porta e a centrocampo. Tutti i ruoli, insomma, saranno interessati dal restyling che passerà necessariamente anche dalle cessioni, fondamentali per fare cassa e sfoltire il gruppo dagli esuberi. Come un anno fa, là davanti il focus resta sempre su Kolo Muani. Manca una settimana all’inizio della nuova stagione della Signora, il raduno è in programma lunedì 13 luglio, e Carnevali intende regalare per quella data a Spalletti l’attaccante francese. Con Randal è già stato definito l’accordo per un contratto fino al 2031 a cinque milioni a stagione; ora siamo al cosiddetto “ultimo chilometro” in cui bisogna trovare la (non semplice) intesa con il Paris Saint Germain. Il club bi-campione d’Europa continua a chiedere quaranta milioni; la Juve è ferma a trentadue-trentatré e non intende andare oltre i trentacinque e punta ad aumentare l’ammontare del prestito oneroso, portandolo a otto-dieci milioni, per poi lavorare sui bonus per ammorbidire la posizione dei francesi. C’è ancora distanza, insomma, ma c’è al tempo stesso una fiducia che non si respirava un anno fa quando la Juve gestione Comolli ha inseguito senza successo Kolo Muani per l’intera estate (e il successivo inverno) a causa dei rapporti gelidi dell’ex ad bianconero con il management del Paris. Comolli si era spinto perfino a un’offerta da cinquantacinque milioni ma il Psg salì addirittura a settanta milioni così non se ne fece nulla. Adesso Carnevali ha ricostruito una relazione proficua con Parigi e ora che il cielo è tornato sereno intende trovare la quadratura del cerchio per un affare il più possibile sostenibile dal punto di vista economico, confidando anche sul fatto che i parigini hanno appena incassato settantacinque milioni dal Milan per Gonçalo Ramos e quindi potrebbero anche fare un passo verso la Juve. Spalletti intanto aspetta Kolo per il 13 luglio.