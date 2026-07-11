Spalletti chiede due attaccanti alla Juve: Pellegrino bloccato, Kolo Muani costa ancora troppo

Bloccato Pellegrino . Può arrivare alla Juve , in a nsia per Kolo Muani . Il Psg chiede 55 milioni, troppi per i conti bianconeri, l’ad Carnevali era arrivato a 35. La distanza è enorme. Così il club bianconero si sta guardando intorno e ha chiesto al Parma di tenere fermo Mateo almeno per 7-10 giorni, quando arriveranno in Italia i suoi agenti. Il centravanti argentino ha ricevuto diverse manifestazioni di interesse, anche la Fiorentina si è informata per restare alla Serie A. Il Parma lo valuta 30 milioni e lo può cedere in prestito con obbligo di riscatto. La Juve ci pensa, perché ha bisogno di rifondare l’attacco e cerca due centravanti in attesa di capire se troverà sistemazione a Openda e forse anche David, peraltro considerato da Spalletti una seconda punta, come ha dimostrato al Mondiale, e non un vero e proprio centravanti. Mateo piace e potrebbe essere il numero 9 fisico da prendere in sostituzione di Vlahovic.

Carnevali freddo su Vlahovic

Carnevali, intervenendo a SportMediaset, ha mostrato distacco nei confronti del serbo. Non ci sono stati incontri, la Juve non insegue Dusan, che aveva detto no all’ultima proposta di rinnovo del contratto, datata fine maggio. Comolli era ancora al comando. Il cambio ai vertici della società non ha capovolto la situazione, peraltro sarebbe un segnale di debolezza. La matematica è la stessa. Nell’ultima stagione Dusan pesava per 40 milioni tra ingaggio e ammortamento. «Mi è stato chiesto se abbiamo avuto degli incontri con lui, onestamente non ne ho mai avuti, per cui dire porta aperta piuttosto che chiusa non serve a tanto. Credo che se ci dovessero essere dell’opportunità le ascoltiamo» ha spiegato Carnevali. Ci sarebbe una sola teorica possibilità, ovvero che Vlahovic e il padre si presentassero e chiedessero un rinnovo a cifre inferiori rispetto a quelle rifiutate a fine stagione e senza premi impossibili alla firma. Scenari molto complicati, anche se oggi è ancora disoccupato e ha detto no al Besiktas, pensando di trovare di meglio.

Sorloth può tornare d'attualità

La Juve guarda avanti. Kolo Muani non è ancora tramontato, ma una pausa di riflessione occorre. Forzare l’accordo attraverso l’assenso del giocatore non è semplice. Non verrà superata la soglia dei 35-38 milioni. Scenderà il Psg e quando? Per l’attaccante francese si sono fatte avanti anche Borussia Dortmund, Crystal Palace e Aston Villa. Può tornare d’attualità Sorloth a fine Mondiale e se dovesse sbloccarsi la trattativa con l’Atletico Madrid per Nico Gonzalez. Il norvegese ha caratteristiche simili a Kolo. È un attaccante di movimento. Pellegrino è un 9 da area di rigore. Si abbinerebbe benissimo. Ekhator è stato preso come terza punta in una stagione che vedrà la Juve impegnata anche in Europa League (più rotazioni rispetto alla Champions). Le relazioni con il Parma, è bene ricordarlo, hanno permesso a fine giugno la cessione di Daffara. La Juve ha tanti giocatori in uscita. In Emilia riferiscono di un interesse per Miretti, considerato in uscita alla Continassa, già trattato invano dal Bologna. Si possono aprire diversi scenari. ©riproduzione riservata