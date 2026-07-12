Vlahovic, cosa è successo con l'Atletico Madrid e perché non ha ancora accettato l'offerta del Besiktas

Dusan Vlahovic resta in una posizione di vigile attesa. Non ha ancora accettato il Besiktas, che gli ha offerto un contratto triennale da 8 milioni di euro a stagione, perché vorrebbe giocare in un campionato più competitivo. Ha avuto contatti con l'Atletico Madrid, ma gli spagnoli ritengono ancora troppo alte le sue pretese di ingaggio, in aggiunta alle commissioni richieste dal suo entourage. Non è un mistero che l'attaccante serbo segua con grande attenzione tutte le manovre dei bianconeri per rinforzare l'attacco. La sua speranza è, infatti, quella di essere contattato da Giovanni Carnevali, nel caso in cui dovessero fallire le operazioni per gli altri obiettivi dichiarati dalla Vecchia Signora.