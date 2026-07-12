Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 12 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Vlahovic, cosa è successo con l'Atletico Madrid e perché non ha ancora accettato l'offerta del Besiktas

Il serbo resta in attesa e segue con attenzione le vicende che riguardano il mercato della Juventus
Eleonora Trotta
2 min
TagsvlahovicJuventus

Dusan Vlahovic resta in una posizione di vigile attesa. Non ha ancora accettato il Besiktas, che gli ha offerto un contratto triennale da 8 milioni di euro a stagione, perché vorrebbe giocare in un campionato più competitivo. Ha avuto contatti con l'Atletico Madrid, ma gli spagnoli ritengono ancora troppo alte le sue pretese di ingaggio, in aggiunta alle commissioni richieste dal suo entourage. Non è un mistero che l'attaccante serbo segua con grande attenzione tutte le manovre dei bianconeri per rinforzare l'attacco. La sua speranza è, infatti, quella di essere contattato da Giovanni Carnevali, nel caso in cui dovessero fallire le operazioni per gli altri obiettivi dichiarati dalla Vecchia Signora.

Le parole di Carnevali su Vlahovic

«Abbiamo le idee chiare e pensiamo di essere sulla strada corretta. Riaperture su Vlahovic? Non lo abbiamo incontrato però tutto può accadere», le parole dell'ad Carnevali rilasciate a Rimini, in occasione dell'apertura del calciomercato, anche al Corriere dello Sport. Intanto la società torinese continua a lavorare per ridurre le distanze con il Psg per Kolo Muani.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calciomercato Juventus

Da non perdere

Carnevali: "Nessun incontro per Vlahovic"Spalletti chiede due attaccanti alla Juve

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS