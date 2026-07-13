Carnevali, messaggio al Psg: "Per Kolo Muani rischieste troppo alte". E su Frattesi...
Entra nel vivo il mercato della Juventus. In occasione della puntata numero 800 di "Politica nel Pallone" di Emilio Mancuso, su Rai GrParlamento, l'ad bianconero Giovanni Carnevali è tornato a parlare delle trattative che coinvolgono la Vecchia Signora, all'alba della pre-season 2026/27. Riflettori puntati sulle difficoltà riscontrate nell'affare Kolo Muani, ma non solo: dopo aver ricostruito l'area dirigenziale, la società si concentrerà adesso sul team che si occuperà dello scouting, sotto l'attenta supervisione di Luciano Spalletti. Tempo di prime mosse per Carnevali, arrivato a Torino per rilanciare le ambizioni della Juve attraverso competenze, visione ed esperienza.
Carnevali: "La chiamata della Juve? Non puoi dire di no a una società così"
Prime settimane da amministratore delegato e direttore generale della Juventus per Giovanni Carnevali, subentrato al posto di Damien Comolli in vista della prossima stagione sportiva: "Tutto si è svolto in maniera veloce - ha ribadito l'ex dirigente del Sassuolo -. Ho dovuto prendere anche decisioni rapide, lasciare una società come il Sassuolo per non era facile perché con la proprietà c'è un legame speciale. Dal momento in cui sono stato contattato dalla Juventus non ci ho pensato un attimo, non puoi dire di no a una società così, appena ho ricevuto questa proposta ho subito accettato".
Le difficoltà sul mercato
Carnevali è consapevole delle difficoltà che i club italiani stanno riscontrando nel mercato internazionale, pagando l'eccessiva distanza da un mondo come la Premier League: "Il costo dei calciatori cresce sempre di più, ci sono cifre che sono quasi improponibili mentre i ricavi dei club italiani non riescono a tenere il passo dei grandi campionati stranieri come ad esempio la Premier. Certe spese non sono più alla portata del nostro calcio, - ha sottolineato l'ad della Juve - le regole finanziarie non permettono neanche più di indebitarci e agli azionisti di coprire perdite oltre una certa soglia. Il calcio italiano è dunque in grande difficoltà e bisogna esserne coscienti di questo. Bisogna ridurre i costi e avere un equilibrio economico, che a volte però non si riesce a ottenere. Inutile nasconderlo, oggi basta vedere nel nostro campionato che il mercato è ancora fermo, non è partito totalmente".
Kolo Muani-Juve, Carnevali: "Richieste troppo elevate"
Occhi su Kolo Muani, attaccante di proprietà del Psg inseguito da tempo dalla Juventus: "Ci sono richieste troppo elevate, o troviamo un accordo altrimenti andremo su qualche altro giocatore. La richiesta è superiore ai 45 milioni, oggi acquistare è facile, basta spendere ma i numeri sono alti". E sull'ipotesi Frattesi, già avuto alle sue dipendenze ai tempi del Sassuolo, ha aggiunto: "È un ragazzo straordinario, che ha trovato poco spazio nell'Inter. Farebbe comodo a tutti i grandi club. Chiaramente però abbiamo tanti grandi giocatori e dobbiamo trovare le possibilità di cederli. In questi ruoli non abbiamo la necessità di un giocatore come lui".
Carnevali incorona Spalletti: "Uno dei migliori in assoluto"
Giovanni Carnevali ha poi raccontato l'impatto con l'ambiente della Continassa: "Mi sono immedesimato in questa nuova avventura con tante cose da fare. Ci sono tutte le possibilità per cercare di fare qualcosa di importante. In questi giorni ho cercato di capire come funziona questa società che ha tante risorse, dando priorità all'area sportiva. Una delle prime cose che ho cercato di fare è inserire e migliorare quella che era la struttura sportiva del club con un nuovo dirigente come Ricky Massara, persona di grande capacità, che andrà a lavorare in sinergia con Marco Ottolini. Poi c'è Chiellini per i rapporti istituzionali, lui è anche consigliere federale all'interno della Lega. L'area sportiva è stata dunque la base iniziale per costruire la Juventus del futuro. Ora andremo a sistemare l'area dello scouting, - ha annunciato - per far sì che abbia una visione nazionale e internazionale. C'è poi un allenatore come Spalletti, uno dei migliori in assoluto. E questa è la cosa più importante, ci può dare la possibilità di costruire qualcosa di valido con idee vincenti".
Maldini e Leonardo in Nazionale, Carnevali: "Fare dei cambiamenti non è facile"
I cambiamenti non hanno riguardato solo la Serie A e il mondo Juve nelle ultime settimane. Dopo l'elezione del presidente federale Giovanni Malagò, la Figc ha scelto di affidare l'area tecnica della Nazionale a Paolo Maldini, affiancato da Leonardo nel ruolo di advisor: "Sono felice che in Figc si sia intrapresa questa strada con persone con grandi competenze che possono riuscire a migliorare le cose - ha commentato Carnevali -. Un po' di difficoltà le avranno, fare dei cambiamenti non è facile e tutti noi dobbiamo dare loro un aiuto e supporto. Credo che possano fare qualcosa di buono e a loro toccherà scegliere il ct. Sapranno fare la scelta migliore".
Entra nel vivo il mercato della Juventus. In occasione della puntata numero 800 di "Politica nel Pallone" di Emilio Mancuso, su Rai GrParlamento, l'ad bianconero Giovanni Carnevali è tornato a parlare delle trattative che coinvolgono la Vecchia Signora, all'alba della pre-season 2026/27. Riflettori puntati sulle difficoltà riscontrate nell'affare Kolo Muani, ma non solo: dopo aver ricostruito l'area dirigenziale, la società si concentrerà adesso sul team che si occuperà dello scouting, sotto l'attenta supervisione di Luciano Spalletti. Tempo di prime mosse per Carnevali, arrivato a Torino per rilanciare le ambizioni della Juve attraverso competenze, visione ed esperienza.
Carnevali: "La chiamata della Juve? Non puoi dire di no a una società così"
Prime settimane da amministratore delegato e direttore generale della Juventus per Giovanni Carnevali, subentrato al posto di Damien Comolli in vista della prossima stagione sportiva: "Tutto si è svolto in maniera veloce - ha ribadito l'ex dirigente del Sassuolo -. Ho dovuto prendere anche decisioni rapide, lasciare una società come il Sassuolo per non era facile perché con la proprietà c'è un legame speciale. Dal momento in cui sono stato contattato dalla Juventus non ci ho pensato un attimo, non puoi dire di no a una società così, appena ho ricevuto questa proposta ho subito accettato".
Le difficoltà sul mercato
Carnevali è consapevole delle difficoltà che i club italiani stanno riscontrando nel mercato internazionale, pagando l'eccessiva distanza da un mondo come la Premier League: "Il costo dei calciatori cresce sempre di più, ci sono cifre che sono quasi improponibili mentre i ricavi dei club italiani non riescono a tenere il passo dei grandi campionati stranieri come ad esempio la Premier. Certe spese non sono più alla portata del nostro calcio, - ha sottolineato l'ad della Juve - le regole finanziarie non permettono neanche più di indebitarci e agli azionisti di coprire perdite oltre una certa soglia. Il calcio italiano è dunque in grande difficoltà e bisogna esserne coscienti di questo. Bisogna ridurre i costi e avere un equilibrio economico, che a volte però non si riesce a ottenere. Inutile nasconderlo, oggi basta vedere nel nostro campionato che il mercato è ancora fermo, non è partito totalmente".