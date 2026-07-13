Carnevali, messaggio al Psg: "Per Kolo Muani rischieste troppo alte". E su Frattesi...

Occhi su Kolo Muani , attaccante di proprietà del Psg inseguito da tempo dalla Juventus: "Ci sono richieste troppo elevate, o troviamo un accordo altrimenti andremo su qualche altro giocatore. La richiesta è superiore ai 45 milioni , oggi acquistare è facile, basta spendere ma i numeri sono alti". E sull' ipotesi Frattesi , già avuto alle sue dipendenze ai tempi del Sassuolo, ha aggiunto: "È un ragazzo straordinario, che ha trovato poco spazio nell'Inter. Farebbe comodo a tutti i grandi club. Chiaramente però abbiamo tanti grandi giocatori e dobbiamo trovare le possibilità di cederli. In questi ruoli non abbiamo la necessità di un giocatore come lui".

Carnevali incorona Spalletti: "Uno dei migliori in assoluto"

Giovanni Carnevali ha poi raccontato l'impatto con l'ambiente della Continassa: "Mi sono immedesimato in questa nuova avventura con tante cose da fare. Ci sono tutte le possibilità per cercare di fare qualcosa di importante. In questi giorni ho cercato di capire come funziona questa società che ha tante risorse, dando priorità all'area sportiva. Una delle prime cose che ho cercato di fare è inserire e migliorare quella che era la struttura sportiva del club con un nuovo dirigente come Ricky Massara, persona di grande capacità, che andrà a lavorare in sinergia con Marco Ottolini. Poi c'è Chiellini per i rapporti istituzionali, lui è anche consigliere federale all'interno della Lega. L'area sportiva è stata dunque la base iniziale per costruire la Juventus del futuro. Ora andremo a sistemare l'area dello scouting, - ha annunciato - per far sì che abbia una visione nazionale e internazionale. C'è poi un allenatore come Spalletti, uno dei migliori in assoluto. E questa è la cosa più importante, ci può dare la possibilità di costruire qualcosa di valido con idee vincenti".

Maldini e Leonardo in Nazionale, Carnevali: "Fare dei cambiamenti non è facile"

I cambiamenti non hanno riguardato solo la Serie A e il mondo Juve nelle ultime settimane. Dopo l'elezione del presidente federale Giovanni Malagò, la Figc ha scelto di affidare l'area tecnica della Nazionale a Paolo Maldini, affiancato da Leonardo nel ruolo di advisor: "Sono felice che in Figc si sia intrapresa questa strada con persone con grandi competenze che possono riuscire a migliorare le cose - ha commentato Carnevali -. Un po' di difficoltà le avranno, fare dei cambiamenti non è facile e tutti noi dobbiamo dare loro un aiuto e supporto. Credo che possano fare qualcosa di buono e a loro toccherà scegliere il ct. Sapranno fare la scelta migliore".