La Juve stringe per Pellegrino: contatti col Parma e agenti in arrivo

Allo sprint per Pellegrino. Il centravanti del Parma entra in dirittura d’arrivo. La Juve lo ha chiesto e lo ha bloccato. Ora deve decidere se acquistarlo, ma sembra ancora più vicino. Segnali evidenti. Kolo Muani resta distante , le pretese del Paris Saint Germain eccessive, come segnalato nei giorni scorsi. Spalletti chiede due centravanti. In attesa di cedere Openda e forse David, la dirigenza bianconera può stringere per l’argentino del Parma. La cessione di Daffara a fine giugno era un avviso. Operazioni separate, distinte e non collegate, ma un sentiero era stato aperto. Le società continuano a sentirsi. La Juve ha preso tempo, il Parma vorrebbe accelerare. Ha richieste dalla Premier per Mateo , preso a fine gennaio 2025 dal Velez Sarsfield, a cui dovrà riconoscere un indennizzo del 7 per cento dai proventi del cartellino. Sono in arrivo gli agenti in Italia. Logico presumere un incontro con la dirigenza bianconera. Pablo Sabbag, nella logica della triangolazione, potrebbe proporre al Parma un sostituto di Mateo. Non è affatto detto che vada in porto, ma il movimento c’è e va segnalato. Così come la Juve proverà a uscire dall’impasse attuale del mercato. Se le cifre sono queste, si può cambiare obiettivo. Pellegrino, con o senza Kolo, si sta avvicinando ai bianconeri.

Il futuro di Miretti

Dipende dalla tempistica e dalla fomula dell’operazione. Pellegrino, se la Juve si impegna ad acquistarlo subito a titolo definitivo, potrebbe costare poco più di 20 milioni. Occhio alle pedine di scambio. In Emilia non escludono Miretti, che pure era stato trattato dal Bologna e accostato alla Fiorentina. Carnevali lo valuta 15 milioni, da valutare la formula, se andrà in prestito con riscatto o meno, ma la pista è confermata. Cherubini sta puntando Miretti e ne sta parlando con la Juve.

50 milioni per Kolo Muani

Vedremo se l’operazione Pellegrino potrà essere allargata ad altri nomi o no. Un dato è certo. Il Psg non abbassa le pretese per Kolo Muani. Carnevali ieri ha parlato esplicitamente di una cinquantina di milioni. Si tratta di una distanza enorme rispetto all’ultima proposta della Juve, che faticava a salire a 35 milioni con i bonus. Le dichiarazioni dell’ad sono chiarissime. «Per Kolo ci sono richieste troppo elevate. O troviamo un accordo altrimenti andremo su qualche altro giocatore. La richiesta è superiore ai 45 milioni, oggi acquistare è facile, basta spendere ma i numeri sono alti». Sono cifre fuori mercato per il calcio italiano, non solo per la Juve, come ha sottolineato anche Marotta a proposito degli obiettivi dell’Inter. La Juve ha l’accordo con Kolo, ma non può pagarlo 50 milioni, paletti e parametri Uefa da rispettare, servono più rinforzi a Spalletti, non si può spendere tutto per un solo obiettivo. Come attaccante di movimento, Sorloth ha le stesse caratteristiche del francese e costa una trentina di milioni. Vedremo se e quanto spenderà la Juve per l’attacco. Oggi ha bisogno di un portiere e attenderà la conclusione del Mondiale per chiudere l’assalto all’Aston Villa per Dibu Martinez. L’attesa aiuterà a capire anche gli sviluppi per Muharemovic. Il Leeds e il Sunderland puntano il bosniaco. Un’offerta da 40 milioni fa gola al Sassuolo e aiuterebbe la Juve, che ne incasserebbe 20, a finanziare il mercato. Quei soldi verrebbero reinvestiti per Lucumi.