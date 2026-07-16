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Juve su Lucumì: Muharemovic al Leeds porta 20 milioni per l'assalto

Scaduta la clausola del colombiano: nuovo assalto bianconero. Il bosniaco in Premier può facilitare l'operazione
Fabrizio Patania
6 min
Tagsjuvelucumi

Muharemovic al Leeds porta 20 milioni e forse può “pagare” Lucumi, l’altro difensore centrale di piede sinistro nel mirino di Spalletti. I tempi suggeriscono l’invito. La Juve medita un altro assalto. Il 15 luglio scadeva la clausola di rescissione del colombiano fissata a 28 milioni. Una cifra ritenuta eccessiva da qualsiasi club si sia avvicinato nelle ultime settimane, ma è chiaro che il Bologna terrà su il prezzo e si guarderà intorno. Il sondaggio dell’Inter, orientata su un destro, non ha avuto seguito, ma le manifestazioni d’interesse sono diverse e arrivano dall’estero. Sunderland e Nottingham Forest si sarebbero mosse per Lucumi. Non è confermato, invece, il corteggiamento dell’Al Hilal di Simone Inzaghi, da ieri in ritiro in Austria. La Juve, se non intende farsi scappare il colombiano, deve muoversi subito, ma è anche chiara la strategia del Bologna. La scadenza del contratto (2027) a lungo andare farà scendere il prezzo, l’inserimento immediato di un club della Premier o della Saudi League spariglierebbe le carte. Il Napoli aspettava ad alzare la posta per Gila e il Milan, con la regìa di Jorge Mendes, lo ha portato a casa.

Juve su Pellegrino

L’attesa non sempre ripaga e la Juve deve lavorare con il bilancino del farmacista. Spalletti continuerà con la difesa a quattro. Oggi dispone di Bremer (vacanza post Mondiale), Kelly, Gatti e Rugani. Manca, invece, un numero 9 che possa sostituire Vlahovic, sempre più distante e fuori dai piani, a meno che non riduca (di molto) le sue pretese economiche. Stesso discorso per Kolo Muani, considerando la richiesta del Paris Saint Germain: 55 milioni contro i 35 che l’ad Carnevali era disposto a spendere per il francese. Servono due centravanti, così la dirigenza bianconera si prepara a stringere per Mateo Pellegrino. Sono in arrivo i suoi agenti a Torino. L’argentino è stato bloccato una settimana fa. Si può chiudere per 22 milioni con l’obbligo di riscatto. La Juve, già questa settimana, potrebbe provare a chiudere l’operazione per consegnare subito un attaccante a Spalletti e agire di rimessa per Kolo Muani o Sorloth. Il Parma ha acquistato Daffara a fine giugno e punta Miretti, ma il centrocampista non sembra sia molto convinto della destinazione, si continua a guardare intorno. Era stato richiesto dalla Fiorentina e soprattutto dal Bologna. Eventuali nuovi contatti tra Massara e Sartori per Lucumi darebbero il via ad altre possibili operazioni. A fine campionato il rinnovo dello scambio di prestiti tra Joao Mario e Holm sembrava scontato, ora pare tramontato. Sul portoghese, invece, si sia muovendo la Fiorentina. Spalletti confida ancora nel terzino svedese, altrimenti il club bianconero dovrà trovare un’alternativa a Kalulu.

Kessié alla Juve?

Il suo agente ieri era a Milano. Sono confermati i contatti con l’ivoriano e anche il possibile rilancio, ma l’ex Milan e Atalanta in Arabia Saudita guadagnava 14 milioni a stagione e gli hanno offerto un ingaggio appena inferiore per rimanere in Saudi League. Non sono cifre possibili e la Juve lo ha già fatto trapelare. Secondo alcune indiscrezioni, la prima proposta sarebbe di 3,5 milioni e potrebbe essere ritoccata. Non più di tanto. Basta tenere a mente i parametri bianconeri. Yildiz ha prolungato a 6 milioni ed è il più pagato della rosa. Vlahovic ha rifiutato il rinnovo. Dibu Martinez e Kolo, ancora distanti, hanno ricevuto offerte intorno 4,5-5 e sono obiettivi prioritari.

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