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Clamoroso Celik, salta il rinnovo con la Roma: firmerà un triennale con la Juve!   © AS Roma via Getty Images

Clamoroso Celik, salta il rinnovo con la Roma: firmerà un triennale con la Juve!  

L'esterno turco non rinnoverà il contratto con i giallorossi e si unirà al club di Spalletti
1 min
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Zeki Celik lascia la Roma. L'esterno turco ha trovato l'accordo con la Juventus e si legherà ai bianconeri con un contratto triennale. Per i giallorossi si tratta di una vera e propria beffa. La trattativa per il rinnovo di contratto sembrava essere arrivata ad un punto di svolta, prima della brusca frenata.

Celik, le visite mediche a Torino 

La Roma era convinta di aver strappato il si del calciatore, tanto da spedirgli un biglietto per permettergli di raggiungere la capitale. Ma la scelta di Celik è stata diversa. L'agente del terzino si trova in questo momento alla Continassa, mentre il calciatore ha già effettuato le visite mediche con il club bianconero. 

Celik, i numeri con la Roma

Celik, che ha chiuso la sua esperienza ai Mondiali con la Turchia, lascerà la Roma dopo quattro stagioni, per legarsi al club bianconero. Con la maglia giallorossa ha collezionato 151 presenze, mettendo a segno due reti. Nell'ultima spedizione mondiale è stato utilizzato dal ct Montella in due gare. 

 

 

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