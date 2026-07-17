Celik alla Juve, Spalletti applaude il blitz di mercato: "Una buona idea portarselo a casa"

"Penso sia stata una buona idea della Juventus andare a portarlo a casa...". Così Luciano Spalletti nel corso della prima conferenza stampa stagionale parlando dell' arrivo in bianconero di Celik . L'allenatore della Vecchia Signora non ha lesinao parole d'elogio per il neo-acquisto: " Celik è un giocatore di carattere, affidabile. Con un carattere da guerriero. Non avrà sicuramente problemi di inserimento, è un calciatore esperto, un buonissimo ragazzo che nel calcio conoscono tutti. Si inserirà facilmente".

Spalletti su Celik alla Juve: "Le società forti sanno sorprendere"

Palpabile la soddisfazione per l'operazione di mercato perfezionata da Carnevali e Massara: "Può succedere che parta qualcuno, perché visto il mancato risultato dell'anno scorso può succedere che saremo costretti a vendere qualcuno, ma ci faremo trovare pronti. Ma può anche succedere che poi, una sera, alle otto, troverete una notifica sul cellulare come successo ieri per Celik".

"Quello che è successo ieri denota che abbiamo una società forte, perché le società forti sanno soprendere. Anche perché dire in anticipo i nomi che stiamo trattando significa complicare le trattative. Faccio i complimenti ai direttori".