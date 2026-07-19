Per De Zerbi non è intoccabile, la Juve chiama il Tottenham per Richarlison

Non ci sono soltanto le priorità. In questa fase del calciomercato, alla Continassa vengono analizzate anche le occasioni, e tra queste spicca il nome del brasiliano Richarlison. Kolo Muani e Pellegrino restano i due attaccanti al centro dei pensieri dei bianconeri e per i quali Massara e Carnevali continuano a lavorare senza sosta, ma tra una telefonata e l’altra, c’è stato anche un sondaggio per il calciatore del Tottenham, in scadenza nel 2027: si tratta quindi di un’idea di mercato. Proprio la situazione contrattuale del classe ‘97 ha in qualche modo attirato le attenzioni della Signora.

Occasione di mercato

Per De Zerbi, poi, non è un intoccabile e lo stesso giocatore si sta guardando intorno perché vorrebbe rilanciarsi. Richarlison nasce come attaccante esterno, ma con il passare del tempo ha giocato soprattutto come attaccante centrale. Il prezzo? Una prima richiesta potrebbe aggirarsi sui 20 milioni di euro, ma resta da capire se si faranno avanti anche altre società: il brasiliano, infatti, è stato approcciato anche da club turchi e arabi.

Kolo Muani resta il preferito

Le priorità, dicevamo. La Juve non interrompe i contatti per Kolo Muani, che è sempre determinato a tornare in Italia per vestire la maglia dei bianconeri. A Torino, del resto, lo vogliono tutti: Spalletti, Massara, Carnevali e lo spogliatoio. Lui è rimasto in contatto con alcuni ex compagni come Thuram ai quali ha confidato la sua voglia di Juve. Sul piano economico, c’è ancora una distanza tra l’offerta e la richiesta sui 50 milioni di euro, ma si vocifera di un piccolo rilancio, soprattutto sul fronte dei bonus e della percentuale sulla rivendita. Contestualmente, proseguono i colloqui per Mateo Pellegrino, per il quale l’intesa con il Parma è davvero vicina. La formula dell’affare è quella del prestito con diritto di riscatto sui 25 milioni di euro, che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni. L’attaccante ha convinto tutti a Torino e la stessa Juve è sicura del valore del classe 2001 considerato, eventualmente, un’alternativa al titolare.

La promessa strappata dal Dibu

Il Mondiale sta invece dettando i tempi della trattativa tra la Juventus e l’Aston Villa per Emiliano Martinez. Con l’Argentina in finale, infatti, i bianconeri dovranno aspettare ancora qualche ora prima di tornare ad affondare il colpo. Di fatto, sarà lo stesso portiere a pressare la sua società per essere accontentato sul mercato: secondo il Dibu, quando un anno fa spingeva per andare all’Atletico Madrid e poi al Manchester United, avrebbe strappato una promessa valida in questa sessione, in caso di offerta da un grande club. Allo stesso tempo, in Inghilterra credono che una rottura con il portiere potrebbe produrre l’effetto contrario. Il patron Sawiris è infatti molto attento alla forma e non accetterebbe una posizione troppo netta da parte del classe ’92. L’alternativa principale resta Vicario, nei radar anche del Napoli. Per quanto riguarda la difesa, l’obiettivo è invece Lucumí del Bologna. In uscita c’è sempre Openda, mentre per Nico Gonzalez vanno avanti i colloqui con l’Atletico Madrid, con cui resta aperto un dialogo anche per Sorloth (nella lista delle alternative a Kolo Muani).