Bremer, arriva la svolta Juve: il Galatasaray offre un ingaggio pazzesco. E sono pronte due alternative

Assalto del Galatasaray per Bremer . L’offensiva è seria, di quelle che potrebbero far vacillare chiunque: il club di Istanbul , che ha eliminato la Juve nella scorsa Champions League , punta il centrale brasiliano per il quale è pronto a fare ponti d’oro mettendo sul piatto un contratto da otto milioni netti a stagione . Gleison riflette ed è già un passo importante per un eventuale addio che aprirebbe le porte al restyling della difesa bianconera , già comunque previsto alla Continassa . Bremer non è considerato incedibile anche perché ha una clausola da 58 milioni (valida fino al 10 agosto) che se onorata porterebbe automaticamente alla cessione . Il Gala arriverà a tale quota per convincere la Signora ? L’eventualità è tutta da verificare , certo è che con una offerta attorno ai 50 milioni , che si avvicinerebbe così all’ammontare della clausola , farebbe fare ovviamente delle valutazioni al management bianconero , considerato che il difensore ha un valore residuo a bilancio di circa 21 milioni e si realizzerebbe una significativa plusvalenza . Il giocatore, dal canto suo, aspettava offerte dalla Premier League o che il Bayern Monaco concretizzasse l’interesse ma sta valutando anche la proposta del Galatasaray .

Juve, obiettivi di mercato e cessioni

Qualcosa si muove, insomma. Dopo aver perso Muharemovic, passato dal Sassuolo al Leeds per 40 milioni garantendo comunque 20 milioni ai bianconeri che avevano mantenuto il 50% della rivendita da parte del club emiliano, nella retroguardia juventina potrebbero esserci comunque novità. Non è un mistero infatti che ci sia da sfoltire il reparto: Cabal è in uscita ed è seguito da un altro club turco, il Besiktas; Gatti, valutato 20-25 milioni, è nei radar di Napoli e Premier League, mentre Rugani piace a Bologna e Monza e Joao Mario è sul taccuino della Fiorentina. Come non è un segreto che l’amministratore delegato Giovanni Carnevali e il direttore tecnico Frederic Massara stiano facendo un giro d’orizzonte su potenziali obiettivi per rinforzare il reparto. Uno dei preferiti da Luciano Spalletti è Jhon Lucumi del Bologna. La clausola da 28 milioni del colombiano è scaduta ma non è tramontato l’interesse dei bianconeri che nelle scorse settimane avevano offerto 18 milioni per il centrale, considerato che il suo contratto scadrà nel 2027. Proposta però respinta al mittente dal club emiliano. «Gli abbiamo promesso di lasciarlo partire in questa finestra di mercato, ma soltanto se dovesse arrivare un’offerta adeguata. Al momento non ci è pervenuta ma se ciò accadesse lo accontenteremo, altrimenti resterà a Bologna...» ha riassunto ieri l’amministratore delegato dei rossoblu Claudio Fenucci. Niente sconti, insomma.