Calciomercato Juve, pronto un triennale da 4 milioni e mezzo per Kessie. Ma lui…

Servirà del tempo e un po’ di pazienza per l’operazione Kessie. Il centrocampo della Juve è infatti al completo e il mercato per alcuni calciatori del reparto, in cerca di sistemazione, non è ancora decollato. Ma con cautela e attenzione, senza uscire dai parametri, la Juve resta in contatto con l’agente dell’ivoriano. Del resto l’ex Atalanta, a Torino, ha convinto tutti: Spalletti, Carnevali e Massara, che lo ha avuto anche al Milan e ha fatto il possibile per portarlo alla Roma nel 2017. Kessie ha le caratteristiche ideali per il tecnico toscano: corsa, dinamismo e soprattutto personalità. È uno di quei calciatori carismatici che, secondo l’allenatore, servono a questa nuova Juventus. Kessie si è svincolato dall’Al-Ahli e ora è in attesa di una nuova proposta dai bianconeri. Il gradimento per la Juve è esplicito e gli ha permesso di mettere, per ora, in stand-by la ricca offerta dell’Arabia. È quindi molto affascinato dall’ipotesi juventina, ma sa che per tornare a giocare in Italia dovrà ridursi di molto l’ingaggio. Il club piemontese, da parte sua, potrebbe ragionare su un’offerta per un contratto triennale da circa 4/4,5 milioni di euro, ma le tempistiche in ogni caso non saranno immediate. Servirà, appunto, un po’ di pazienza. Parliamo comunque di cifre sempre distanti dalle richieste iniziali del giocatore e da quelle proposte dall’Arabia, ma la volontà del centrocampista classe ‘96 di tornare in Italia potrebbe avere un peso nel suo futuro. A sponsorizzare l’operazione Kessie ci ha pensato, nei giorni scorsi, anche il suo connazionale Boga: «Non ho parlato con lui - ha raccontato al termine dell’amichevole con il Basilea - È un mago come giocatore e una buona persona, se viene sono contento».