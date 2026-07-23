Calciomercato Juve, pronto un triennale da 4 milioni e mezzo per Kessie. Ma lui…
Servirà del tempo e un po’ di pazienza per l’operazione Kessie. Il centrocampo della Juve è infatti al completo e il mercato per alcuni calciatori del reparto, in cerca di sistemazione, non è ancora decollato. Ma con cautela e attenzione, senza uscire dai parametri, la Juve resta in contatto con l’agente dell’ivoriano. Del resto l’ex Atalanta, a Torino, ha convinto tutti: Spalletti, Carnevali e Massara, che lo ha avuto anche al Milan e ha fatto il possibile per portarlo alla Roma nel 2017. Kessie ha le caratteristiche ideali per il tecnico toscano: corsa, dinamismo e soprattutto personalità. È uno di quei calciatori carismatici che, secondo l’allenatore, servono a questa nuova Juventus. Kessie si è svincolato dall’Al-Ahli e ora è in attesa di una nuova proposta dai bianconeri. Il gradimento per la Juve è esplicito e gli ha permesso di mettere, per ora, in stand-by la ricca offerta dell’Arabia. È quindi molto affascinato dall’ipotesi juventina, ma sa che per tornare a giocare in Italia dovrà ridursi di molto l’ingaggio. Il club piemontese, da parte sua, potrebbe ragionare su un’offerta per un contratto triennale da circa 4/4,5 milioni di euro, ma le tempistiche in ogni caso non saranno immediate. Servirà, appunto, un po’ di pazienza. Parliamo comunque di cifre sempre distanti dalle richieste iniziali del giocatore e da quelle proposte dall’Arabia, ma la volontà del centrocampista classe ‘96 di tornare in Italia potrebbe avere un peso nel suo futuro. A sponsorizzare l’operazione Kessie ci ha pensato, nei giorni scorsi, anche il suo connazionale Boga: «Non ho parlato con lui - ha raccontato al termine dell’amichevole con il Basilea - È un mago come giocatore e una buona persona, se viene sono contento».
Juve, spunta André
Sempre tenendo presente la necessità di perfezionare delle uscite prima di accogliere eventualmente dei nuovi ingressi, i bianconeri non perdono di vista i giovani talenti del panorama mondiale. Tra questi spicca André del Corinthians. In Brasile nei giorni scorsi i media locali hanno parlato di un forte interessamento da parte della Signora. Un gradimento sicuramente confermato, anche perché il calciatore era seguito da tutte le big anche quando era in procinto di trasferirsi al Milan. Parliamo di un mediano duttile e dinamico, abile anche come mezzala. Lo scorso marzo il suo passaggio al Milan era stato davvero vicinissimo alla conclusione. I rossoneri avevano infatti trovato un accordo con il Corinthians sulla base di 15 milioni di euro più due di bonus. L’intesa prevedeva l’acquisizione del 70 per cento dei diritti del calciatore e il classe 2006 (che possiede il restante 30%) aveva dato il suo assenso al trasferimento. Nonostante lo scambio di documenti, il trasferimento è saltato e adesso, oltre all’interesse della Juve, si registra quello molto forte del Fenerbahçe. La Juve resta quindi attenta agli sviluppi del futuro di André ma senza, per ora, affondare il colpo.