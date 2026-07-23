Quanto ha incassato la Juve da Muharemovic al Leeds: la cifra che può essere utile sul mercato
Il difensore del Sassuolo è ora andato in Inghilterra: il club bianconero ci guadagna un bel bottino
È di 17,4 milioni, al netto degli oneri accessori, l’impatto economico positivo per la Juventus derivato dal passaggio di Tarik Muharemovic dal Sassuolo al Leeds per 40 milioni. Il difensore bosniaco era uno degli obiettivi di mercato dei bianconeri ma poi il giocatore ha scelto la Premier League così la Continassa ha incassato una “sell-on-fee” in base agli accordi presi con il Sassuolo nell’estate 2004 quando Muharemovic era stato ceduto ai neroverdi. La Juve aveva il diritto al 50% della rivendita, da qui i 17, 4 milioni ricavati dalla cessione al Leeds.
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