Openda, l'addio alla Juve è a un passo: il Lione lo vuole e offre un prestito secco

Loic Openda potrebbe tornare in Francia per rilanciarsi. Secondo "RMC Sport", la trattativa fra Juventus e Lione per l'attaccante belga sarebbe entrata nelle fasi finali, con Openda che si trasferirebbe all'Olympique Lione in prestito secco. L'attaccante è uno degli esuberi bianconeri insieme a Milik, David e Zhegrova.

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