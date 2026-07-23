Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 23 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Openda, l'addio alla Juve è a un passo: il Lione lo vuole e offre un prestito secco© Juventus FC via Getty Images

Openda, l'addio alla Juve è a un passo: il Lione lo vuole e offre un prestito secco

La stampa francese dà per imminente il trasferimento del giocatore in Ligue 1
Loic Openda potrebbe tornare in Francia per rilanciarsi. Secondo "RMC Sport", la trattativa fra Juventus e Lione per l'attaccante belga sarebbe entrata nelle fasi finali, con Openda che si trasferirebbe all'Olympique Lione in prestito secco. L'attaccante è uno degli esuberi bianconeri insieme a Milik, David e Zhegrova.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS